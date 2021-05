PHOTO GABRIEL BOUYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Une équipe de scientifiques japonais a montré qu’il est possible pour les mammifères d’absorber de l’oxygène via l’anus. Intrigués par la façon dont certaines créatures marines respirent par leurs intestins en cas d’urgence, des chercheurs de l’Université médicale et dentaire de Tokyo ont pu prouver qu’il en était de même dans des circonstances expérimentales pour des souris, des rats et des porcs, en publiant leurs résultats dans la revue Med le 14 mai 2021. Ci-haut, un porc ibérique dans un champ à Membrio, près de Cáceres, en Espagne.