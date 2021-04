Sciences

Un coup de froid avec le réchauffement

En 2004, le film-catastrophe The Day After Tomorrow décrivait une ère glaciaire paradoxalement causée par le réchauffement de la planète, à cause d’un ralentissement du Gulf Stream et de la boucle océanique qui amènent la chaleur des tropiques dans l’Atlantique Nord. Une nouvelle étude confirme que ce phénomène survient bel et bien. Mais il mène parfois à un coup de froid, parfois à des canicules.