Sciences

France

Des volontaires se confinent 40 jours dans une grotte

(Tarascon-sur-Ariège) Un an après le premier confinement en France, 15 femmes et hommes de 27 à 50 ans vont vivre à partir de dimanche et pendant 40 jours dans une grotte en Ariège, dans le sud-ouest, sans notion du temps, une expérience à visée scientifique.