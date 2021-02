La musique de Mozart ne rendrait pas plus intelligent

La musique classique, celle composée par Wolfgang Amadeus Mozart en particulier, rend-elle plus intelligent et pourrait-elle combattre l’épilepsie ? Le Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse fait le tour de cette hypothèse suffisamment séduisante pour avoir engendré de nombreux livres et DVD pour enfants.