Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Philippe Mercure

La Presse



La naissance d’une planète



Croquée par le Très Grand Télescope, situé au Chili, l’image montre la formation d’une planète autour de la jeune étoile AB Aurigae, à 520 années-lumière de la Terre. La spirale montre des poussières et des gaz qui finiront par former une planète en son centre. La découverte a été publiée dans Astronomy & Astrophysics.

Quiz science

Q. Quel est le plus gros volcan-bouclier du monde ?

PHOTO FOURNIE PAR LA NOAA La partie immergée du volcan Pūhāhonu

R. Jusqu’à maintenant, on considérait qu’il s’agissait du Mauna Loa, à Hawaii. Un volcan-bouclier est un volcan à forme plate qui émet de la lave fluide se répandant autour de lui. Or, de nouvelles recherches montrent que c’est un volcan sous-marin appelé Pūhāhonu, au large d’Hawaii, qui rafle la palme, étant presque deux fois plus gros que son voisin terrestre. La découverte est décrite dans Earth and Planetary Science Letters.

En chiffres : 20 %

C’est l’augmentation des trajets pour aller au travail faits en vélo dans les villes américaines qui ont instauré un système de vélos en libre-service du genre BIXI, selon une étude publiée dans le Journal of Policy Analysis and Management. Les chercheurs ont examiné les déplacements des travailleurs avant et après l’instauration des systèmes dans 38 villes américaines. Selon eux, le libre-service fait tomber des réticences comme le coût initial du vélo et la crainte de se le faire voler.

PHOTO JACKSON HOLTZ, FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE WASHINGTON Les trajets pour aller au travail faits en vélo dans les villes américaines qui ont instauré un système de vélos en libre-service du genre BIXI ont augmenté de 20 %.



Les ouragans de plus en plus forts

IMAGE FOURNIE PAR UW-MADISON SSEC L’ouragan Harvey en 2017

On s’en doutait, et c’est maintenant démontré : dans presque toutes les régions du monde, les ouragans sont plus puissants qu’ils ne l’étaient. C’est ce que conclut la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine après avoir examiné 40 ans de données satellitaires. « Nos résultats montrent que ces tempêtes sont devenues plus fortes tant du point de vue international que du point de vue régional, ce qui est cohérent avec ce qu’on s’attend à voir dans un monde qui se réchauffe », a dit dans un communiqué de presse James Kossin, l’un des auteurs de l’étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Le gros défi de l’étude a été de comparer des données recueillies de façon différente au fil des décennies.

Un robot capable de vaincre les fosses de sable

PHOTO CHRISTOPHER MOORE, GEORGIA TECH Baptisé « Mini Rover », le robot combine des mouvements de pagaie, de marche et de rotation des roues pour s’extirper du sable et grimper des pentes sablonneuses.

Les fosses de sable ne font pas pester que les golfeurs ; elles causent aussi des problèmes aux robots qui arpentent des mondes lointains comme la Lune ou Mars et qui peuvent y rester pris. Des chercheurs du Georgia Institute of Technology, à l’aide de fonds octroyés par l’armée américaine, viennent de trouver une solution. Baptisé « Mini Rover », le robot combine des mouvements de pagaie, de marche et de rotation des roues pour s’extirper du sable et grimper des pentes sablonneuses. La NASA a déjà déclaré son intérêt pour utiliser la technique sur un futur robot lunaire. Dans la revue Science Robotics, les chercheurs expliquent que les roues avant créent de petites « avalanches » vers les roues arrière, ce qui réduit la pente qu’elles ont à vaincre. « Le rover est toujours en train de générer et d’organiser lui-même une pente qui lui convient », explique l’un des chercheurs, Dan Goldman, dans un communiqué de presse publié par l’université.