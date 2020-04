Malgré la pandémie de coronavirus, qui a suspendu les travaux de construction et d’essai de la fusée et du vaisseau d’Artemis, l'administrateur de la NASA a indiqué souhaiter voir la mission aller de l’avant.

(Washington) La NASA a annoncé jeudi avoir signé un contrat de 1 milliard de dollars US avec trois compagnies, dont Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk, pour qu’elles développent des atterrisseurs lunaires, toujours dans le but affiché des États-Unis de renvoyer un être humain sur la Lune.

Agence France-Presse

SpaceX d’Elon Musk (patron de Tesla), Blue Origin de Jeff Bezos (patron d’Amazon et homme le plus riche du monde) et Dynetics, une autre entreprise aérospatiale américaine, vont donc se partager 967 millions US pour développer chacun leur alunisseur jusqu’en février 2021, date à laquelle l’agence spatiale américaine choisira l’un des modèles présentés.

« L’Amérique arrive aux ultimes étapes de son projet visant à envoyer des astronautes sur la Lune en 2024, quand on verra le moment incroyable où la première femme foulera la surface lunaire », a indiqué Jim Bridenstine, administrateur de la NASA.

« C’est la première fois depuis l’époque des missions Apollo que la NASA a des financements pour un système d’atterrisseur lunaire avec équipage. Nous avons maintenant des entreprises sous contrat pour qu’elles travaillent pour le programme Artémis », a-t-il ajouté.

Ce système d’alunisseur avec équipage est au cœur de la mission Artemis, le programme américain de retour sur la Lune.

Malgré la pandémie de coronavirus, qui a suspendu les travaux de construction et d’essai de la fusée et du vaisseau d’Artemis, Jim Bridenstine a indiqué souhaiter voir la mission aller de l’avant.

« Nous devons donner de l’espoir aux gens. Nous devons leur donner quelque chose qui leur permette de rêver et va inspirer pas seulement notre nation, mais le monde entier ».