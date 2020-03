(Washington) La compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé lundi avoir sélectionné un vaccin-candidat pour le nouveau coronavirus, qui doit être testé sur des humains d’ici septembre et pourrait être prêt à une utilisation d’urgence d’ici le début de l’année prochaine.

Agence France-Presse

Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir signé un accord avec l’Autorité pour la recherche avancée et le développement dans le domaine biomédical, qui dépend du gouvernement américain, pour investir 1 milliard de dollars à cet effet.

J & J a commencé à travailler en janvier sur le vaccin expérimental, Ad26 SARS-CoV-2, en utilisant la même technologie dont il avait fait usage pour développer un vaccin-candidat contre Ebola.

Cette technologie utilise une version désactivée du virus pour tenter de provoquer une réponse immunitaire chez l’humain.

La compagnie a dit être en train d’élargir sa capacité mondiale de fabrication, aux États-Unis et ailleurs, pour l’aider à fournir plus d’un milliard de doses de son vaccin à travers le monde.

J & J travaille aussi à des traitements antiviraux contre le coronavirus.

De son côté, la compagnie pharmaceutique américaine Moderna procède déjà à des essais cliniques pour son vaccin-candidat, tout comme le groupe chinois CanSinoBIO.

Il n’existe pas encore de vaccin ou de traitement agréé contre la COVID-19.

Plusieurs traitements sont en train d’être étudiés, comme l’antiviral remdesivir, l’antipaludique chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine, mais leur efficacité n’est pas encore claire.

Les groupes pharmaceutiques et les laboratoires de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course contre la montre pour développer traitements et vaccins contre la COVID-19, utilisant une variété de nouvelles technologies.