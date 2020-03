Changements climatiques: quel sort pour la vie marine?

Même si le monde réussit à s’entendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques auront un impact inévitable sur les océans et les côtes. À la plus récente réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS), à la mi-février à Seattle, une dizaine de chercheurs présentaient leurs observations et prédictions sur la vie marine. Un dossier de Mathieu Perreault