Les extraterrestres ont la cote

La chasse aux extraterrestres vit un âge d’or, ont témoigné trois astrophysiciens au congrès de l’Association américaine pour l’avancement des sciences (AAAS) à Seattle. Les télescopes sont de plus en plus puissants et trouvent sans cesse de nouvelles exoplanètes habitables de taille similaire à celle de la Terre. Les spécialistes de la question ne sont plus considérés comme des hurluberlus.