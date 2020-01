Cannabis: inhaler ou manger?

Même si les friandises au pot ont été interdites au Québec, certains produits comestibles et des boissons à base de cannabis seront sur les étagères de la Société québécoise du cannabis dès janvier. Or, d’un point de vue scientifique, inhaler et manger du cannabis sont des processus plus différents qu’il n’y paraît. Voici ce qu’il faut savoir avant de mordre dans une barre tendre cosmique.