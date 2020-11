COVID-19

À la recherche du patient zéro

Était-ce le 1er décembre ? Le 17 novembre ? Peut-être même avant ? Dans un marché de Wuhan ou ailleurs ? À cause d’une chauve-souris, d’un pangolin ou d’un animal de ferme ? La quête du « patient zéro », le tout premier humain atteint de la COVID-19, n’est toujours pas terminée, environ un an après le début de la pandémie. Or, le danger de la transmission d’un tel pathogène de l’animal à l’humain existe aussi plus près de nous.