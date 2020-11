COVID-19

Branle-bas dans les usines de vaccins

« Il est possible qu’on ait un vaccin, même en sol québécois et canadien, dès le début de l’hiver, janvier, février prochains », a déclaré Horacio Arruda cette semaine. Or, si le Canada compte une demi-douzaine d’usines de vaccins capables de produire près d’un milliard de doses par année, aucune ne peut actuellement produire les vaccins les plus avancés. Alors que l’approbation d’un premier vaccin contre la COVID-19 pourrait survenir d’ici la fin de l’année, plusieurs questions pratiques se posent.