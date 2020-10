PHOTO SCOTT MCINTYRE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Éric-Pierre Champagne

La Presse

Voyage intérieur

Une capsule de la taille d’une olive pourrait bientôt permettre de mieux dépister le cancer colorectal. La capsule, qu’il suffira d’avaler, permettrait d’obtenir des images et une cartographie 3D de l’intestin. Une équipe de chercheurs parisiens travaille actuellement à la mise au point de cet outil diagnostique baptisé Cyclope. Le projet a reçu l’appui du Centre national de recherche scientifique (CNRS) en France. Des capsules endoscopiques existent déjà, mais elles sont utilisées pour atteindre l’intestin grêle, qui n’est pas accessible par coloscopie. La capsule Cyclope offrira des images haute définition et sera dotée d’une intelligence artificielle capable de transmettre seulement les images montrant des polypes, un gain de temps appréciable pour les spécialistes. La « mission » de la capsule se terminerait une douzaine d’heures plus tard avec son expulsion par les voies naturelles.

Quiz

Question

Combien d’arbres un éléphant de forêt d’Afrique doit-il croiser pour trouver de la nourriture ?

Réponse

PHOTO PHILIMON BULAWAYO, REUTERS Les populations d’éléphants de forêt ont déjà diminué de plus de 60 % en Afrique centrale depuis 2002.

La réponse est 50. En 1987, un éléphant de forêt trouvait de quoi se nourrir tous les 10 arbres. Cette baisse draconienne est fort probablement attribuable au réchauffement climatique, a conclu une étude publiée récemment dans la revue Science. La hausse de 1 oC des températures et une baisse des précipitations auraient réduit la quantité de fruits de 81 % en 30 ans. Les chercheurs ont établi que les arbres qu’on retrouve dans le parc de la Lopé, au Gabon, se reproduisent moins souvent, diminuant ainsi les chances de voir des fleurs et des fruits. Les populations d’éléphants de forêt ont déjà diminué de plus de 60 % en Afrique centrale depuis 2002. Cette espèce joue un rôle écologique « très important » sur l’écosystème forestier.

Le chiffre : 36

C’est la vitesse maximale du son, soit 36 kilomètres par seconde, ou 129 000 km/h. Ces vitesses ont été calculées par des chercheurs britanniques et russes, dont les résultats ont été publiés dans Science Advances le 9 octobre. Cette vitesse n’est que théorique, puisque selon les chercheurs, elle ne peut être atteinte qu’à l’intérieur d’un atome solide d’hydrogène. À cette vitesse, cela équivaudrait à faire 4000 fois un aller-retour Montréal-Melbourne en moins d’une heure. Sauf que le record actuel de vitesse en mode supersonique dépasse « à peine » les 3500 km/h.

Les homards affectés par le plastique

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les microplastiques dans l’océan affectent les larves de homards.

Les microplastiques qu’on retrouve dans l’océan pourraient carrément empêcher les larves de homards de passer au stade adulte. Ce sont les conclusions d’une étude menée par la US National Science Foundation, dont les résultats viennent d’être publiés dans le bulletin Pollution marine (Marine Pollution Bulletin). Les chercheurs ont déterminé que les microfibres de plastique qui polluent les océans affectent les larves à chacun des stades de leur développement. Le plastique aurait un impact sur les capacités des larves à respirer et à se nourrir. « On a retrouvé du plastique dans presque tous les animaux vivant dans les océans », a rappelé l’un des coauteurs de l’étude.

Immobilier et… changements climatiques

PHOTO KARI GOODNOUGH, ARCHIVES BLOOMBERG Les ventes et les prix des résidences le long des côtes américaines connaissent une baisse importante depuis 2013, notamment en Floride.

Il faudra dorénavant ajouter les courtiers immobiliers de la Floride à la longue liste des acteurs économiques qui s’inquiètent des conséquences des changements climatiques. Une étude publiée lundi par le National Bureau of Economic Research a fait la démonstration que les ventes et les prix des résidences le long des côtes américaines connaissent une baisse importante depuis 2013, notamment en Floride. Les acheteurs seraient moins nombreux à vouloir faire l’acquisition d’une propriété sur le bord de l’Atlantique. En 2016, l’agence Freddie Mac avait d’ailleurs prédit que la hausse des océans causerait « des milliards de dollars » en dommages aux propriétés côtières aux États-Unis. Ironie du sort, la côte de Mar-a-Lago, où se trouve l’une des résidences du président Donald Trump, pourrait être inondée au moins 210 jours par année à partir de 2045.