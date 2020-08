Un hélicoptère sur Mars

La mission Mars 2020 qui décolle jeudi matin du cap Canaveral constitue un jalon important dans l’exploration de la planète rouge. L’hélicoptère Ingenuity sera testé, le rover Perseverance récoltera des échantillons qui seront rapportés sur Terre par une autre mission et un nouveau système de navigation, s’il tient ses promesses, rendra les futures sondes plus autonomes et plus rapides.