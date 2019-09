Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Philippe Mercure

La Presse

Le biberon a au moins 3000 ans

Vous croyez que le biberon est une invention récente ? Détrompez-vous. Des chercheurs ont trouvé de petites bouteilles d’argile datant de l’âge du bronze dans lesquelles ils ont trouvé des résidus de lait provenant de ruminants, sans doute des vaches ou des chèvres. Les bouteilles, certaines en forme d’animaux, avaient des embouts très étroits pour permettre aux bébés d’y boire. Les bouteilles proviennent de la Bavière, en Allemagne, mais les chercheurs croient que de tels « biberons » ont été utilisés dans plusieurs cultures, sans doute depuis le néolithique (autour de 5000 avant Jésus-Christ).

Quiz

Qu’est-ce que ce ver a de spécial ?

PHOTO FOURNIE PAR L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE CALIFORNIE Auanema sp. vient d’être découvert dans le lac Mono, en Californie.

Vous avez l’embarras du choix. Cette étrange créature vient en trois sexes différents, peut survivre à des doses d’arsenic 500 fois plus grandes que celle qui est considérée comme étant mortelle pour l’homme, et porte ses petits à l’intérieur de son corps comme un kangourou. Le nématode vient d’être découvert dans le lac Mono, en Californie, un lac extrêmement alcalin au pH de 10 où presque rien ne vit. Baptisé pour l’instant Auanema sp., l’animal a été décrit dans la revue Current Biology.

4,15 millions

C’est la superficie, en kilomètres carrés, qu’a atteinte la calotte glaciaire en Arctique au cours de l’été qui vient de s’achever. Il s’agit du niveau le plus bas jamais enregistré à l’exception de l’été 2012, alors qu’un cyclone avait contribué à briser la glace. Cette année, ce sont les températures de 4 à 5 degrés Celsius au-dessus des normales qui ont provoqué la fonte de la calotte glaciaire.

PHOTO LINETTE BOISVERT, FOURNIE PAR LA NASA La calotte glaciaire en Arctique a atteint, au cours de l’été qui vient de s’achever, une superficie de 4,15 millions de kilomètres carrés, soit le niveau le plus bas jamais enregistré à l’exception de l’été 2012, alors qu’un cyclone avait contribué à briser la glace.

Des crocodiles géants ont régné sur l’Afrique

Des carnivores semblables à des crocodiles et pouvant atteindre 10 m de longueur ont régné sur le sud de l’Afrique à l’ère du trias, juste avant le jurassique. Selon une recherche publiée dans Journal of African Earth Sciences, ces bêtes se nourrissaient de dinosaures végétariens. Des fossiles de dents, de fragments de mâchoire, de membres et de carapaces ont permis aux chercheurs de retracer l’allure et les comportements de ces prédateurs, appelés rauisuchiens, qui ont vécu il y a 210 millions d’années.

ILLUSTRATION VIKTOR RADERMACHER Une reconstitution artistique de deux rauisuchiens se battant pour une proie.

Un gel contre les incendies de forêt

Aux prises avec un climat de plus en plus chaud et de plus en plus sec, la Californie a de sérieux problèmes d’incendies de forêt. Or, des chercheurs de l’Université Stanford croient avoir découvert un nouvel outil pour lutter contre ce fléau. Il s’agit d’un produit moitié liquide, moitié gel, qu’on applique sur la végétation afin de l’empêcher de brûler. À base de cellulose, le produit est décrit comme non toxique, peu coûteux et il peut conserver son efficacité même après une pluie. Selon les chercheurs, qui décrivent leurs travaux dans Proceedings of the National Academy of Sciences, le gel permettrait de combattre les incendies de façon « proactive » au lieu de « réactive ». Sur la photo, on voit une parcelle de végétation non traitée avec le produit (à gauche), à côté d’une parcelle aspergée du gel avant un feu (à droite).