Quelques milligrammes de toute l'actualité scientifique de la semaine

Le secret des chouettes blanches

L'effraie des clochers, une chouette répandue sur tous les continents, capture davantage de campagnols les nuits de pleine lune quand elle a le plumage blanc, selon une nouvelle étude suisse publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution, début septembre. La raison : les campagnols sont paralysés par la lumière crue. Or, le plumage blanc reflète davantage la pleine lune. Cela explique, selon les biologistes de l'Université de Lausanne, pourquoi le plumage blanc est si courant chez une chouette nocturne.

Quiz

Quel traitement médical des biologistes américains ont-ils tiré d'une éponge de l'Antarctique ?

Réponse : Un traitement contre la malaria. Dans le Journal of Natural Products paru début septembre, des chercheurs de l'Université de Floride du Sud décrivent un composé de l'éponge Inflatella coelosphaeroides, qui vit au large de l'Antarctique. Ce composé est capable de bloquer le développement initial du parasite responsable de la malaria dans le foie. Cette percée est importante puisque peu de médicaments anti-malaria agissent au stade du foie.

Les outils des capucins

PHOTO FOURNIE PAR BILL BAKER L'éponge Inflatella coelosphaeroides vit au large de l'Antarctique.

Les singes capucins du Brésil n'utilisent pas les roches de la même manière que leurs ancêtres, ont découvert des paléontologues et des biologistes brésiliens et britanniques. Les chercheurs de l'Université de São Paulo et du Collège universitaire de Londres ont analysé une centaine de marteaux en pierre et 1700 éclats de pierre pour conclure que les capucins ont commencé à se servir de pierres pour briser des petites graines voilà 2400 ans. Il y a 500 ans, ils sont passés à des noix plus volumineuses, qu'ils brisaient toujours avec un marteau et une enclume en pierre. Dans le dernier siècle, les capucins ont encore changé de méthode de travail, utilisant maintenant deux pierres pour briser des noix d'acajou. Ces observations ont été rapportées dans la revue Nature Ecology & Evolution de juin.

***





4 %

C'est l'augmentation du taux d'oxygène, de 15 % à 19 %, dans l'atmosphère terrestre il y a 215 millions d'années. Cette plus grande disponibilité de l'oxygène explique l'apparition des grands dinosaures, ont affirmé des paléontologues new-yorkais à un congrès international de géochimie à Barcelone, en août. Les chercheurs de l'Institut polytechnique Rensselaer ont conclu que cette augmentation de 4 % du taux d'oxygène est survenue en moins de trois millions d'années et ont lié l'explosion de la taille des premiers dinosaures à ce changement. L'atmosphère est aujourd'hui composée à 21 % d'oxygène.

***





Un mystère pragois élucidé

PHOTO FOURNIE PAR L'UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO Les singes capucins du Brésil se servent de pierres pour ouvrir les noix d'acajou.

Les nazis y ont vu la preuve que leurs ancêtres nordiques et vikings ont fondé Prague. Puis les Soviétiques l'ont utilisé pour étayer leurs thèses d'une occupation slave antérieure à la Bohème. Les uns comme les autres se trompaient. En août, dans la revue Antiquity, des archéologues de l'Université de Bristol, en Angleterre, ont mis un point final à la controverse sur le squelette d'un chevalier du Xe siècle retrouvé en 1928 dans le château de Prague. Il s'agissait finalement d'un Slave ayant adopté les coutumes vikings, notamment en ce qui a trait à l'armement. Une conclusion digne du jugement de Salomon.