L'actualité scientifique à petites doses

La potion magique de l'intelligence Des biologistes allemands ont observé pour la première fois la consommation d'aliments riches en iode chez des primates non humains. L'iode est essentiel au développement du cerveau et des capacités cognitives et a joué un rôle crucial dans l'apparition de l'intelligence chez l'ancêtre de l'homme, avancent dans la revue BMC Zoology début juillet les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive, à Leipzig. Les bonobos du Congo qu'ils ont observés mangent, comme d'autres singes, des algues de marais. Ces algues ont une teneur élevée en iode qu'on ne soupçonnait pas jusque-là. Quiz Comment ce scarabée africain qui pousse des boules d'excréments d'éléphants retrouve-t-il son nid ?

Il s'oriente grâce au vent et non au soleil, ont découvert des biologistes allemands. Fin juin dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs de l'Université de Wurtzbourg exposent cette capacité d'orientation insoupçonnée du Scarabaeus lamarcki, qui pond dans les boules d'excréments d'éléphants apportés dans ses nids souterrains. 2x La fréquence des épisodes de mortalité massive de poissons dans les lacs tempérés devrait doubler d'ici 30 ans, selon une nouvelle étude américaine. Les biologistes de l'Université du Wisconsin ont analysé 600 événements de ce genre depuis 2000 au Wisconsin et déterminé qu'ils étaient dus à une canicule ayant trop réchauffé la surface des lacs. Les épisodes de mortalité massive dans les lacs de cette latitude, semblables à ceux du Québec, seront quatre fois plus fréquents d'ici la fin du siècle, selon l'étude publiée début juillet dans la revue Nature Climate Change.

Les dinosaures et les lichens Les dinosaures sont disparus voilà 66 millions d'années quand un immense astéroïde a frappé le Yucatán, suscitant peut-être des éruptions volcaniques interminables en Inde par contagion sismique. Mais les lichens, composés de champignons et d'algues, ont prospéré après cette extinction massive, selon des paléontologues taïwanais. Fin juin dans la revue Scientific Reports, les chercheurs de l'Academia sinica de Taipei avancent que les lichens ont si bien prospéré qu'ils ont jusqu'à un certain point pris le relais des plantes pour ce qui est de la photosynthèse.

