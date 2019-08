La réalité virtuelle pour former les futurs neurochirurgiens

« Notre objectif est d'aider les chirurgiens à faire la meilleure opération possible, en minimisant le plus possible les risques pour le patient », résume le Dr Rolando Del Maestro, directeur du Centre de simulation neurochirurgicale et d'apprentissage en intelligence artificielle établi à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal et rattaché à l'Université McGill.

Les interventions neurochirurgicales, comme l'ablation d'une tumeur dans le cerveau, comportent de nombreux risques. Plusieurs structures importantes et fragiles se trouvent à proximité. Reproduire l'opération avec la réalité virtuelle pourrait réduire ces risques.

Le Dr Del Maestro fait souvent le parallèle entre les neurochirurgiens et les pilotes d'avion.