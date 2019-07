L'actualité scientifique à petites doses

Quelles sont ces îles artificielles proposées en mai pour lutter contre le réchauffement de la planète ?

Des « centrales solaires-méthanol ». Dans la revue PNAS, des chercheurs suisses et suédois proposent de construire des centrales solaires sur les océans, qui extrairaient de l'hydrogène de l'eau et capteraient le CO 2 de l'atmosphère, combinant ces deux molécules pour produire du méthanol, un carburant. Un peu plus de trois millions de ces centrales pourraient compenser les émissions humaines de gaz à effet de serre.

Le chiffre

De 1300 à 1550 individus

C'est la population minimale qui a permis la colonisation de l'Australie par Homo sapiens voilà 60 000 ans. Ce chiffre a été calculé par une vingtaine de chercheurs australiens et publié en juin dans la revue Nature Ecology & Evolution. Étant donné la technologie nautique et la démographie des îles environnantes, les chercheurs postulent que plusieurs convois de 130 personnes sont arrivés en Australie en l'espace de 700 à 900 ans.