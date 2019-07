Les astronautes d'Apollo 11 ont décollé il y a 50 ans

C'était il y a 50 ans jour pour jour : le 16 juillet 1969, les trois astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, décollaient pour la Lune depuis la Floride, eux qui allaient marquer l'Histoire et changer la vision qu'a l'humanité de sa place dans l'univers.

L'équipage avait mis quatre jours pour atteindre la Lune. Le module lunaire, Eagle, avec Armstrong et Aldrin à bord, a aluni le 20 juillet 1969 à 16h17, et Armstrong en est sorti quelques heures plus tard, posant le pied sur la Lune à 22h56 le 21 juillet 1969 - tard aux États-Unis, et en pleine nuit pour l'Europe.

Michael Collins était resté seul en orbite lunaire dans la capsule principale, Columbia, seul moyen de transport pour revenir sur Terre.

«On m'a toujours demandé si je n'étais pas la personne la plus seule du système solaire quand j'étais tout seul en orbite», a-t-il raconté mardi. «Et la réponse est non, je me sentais bien!»

Café et musique

«J'étais très heureux d'être là où j'étais et de voir cette mission très difficile être menée à bien», a-t-il ajouté. «Je savourais un bon petit café, et j'avais de la musique si je voulais [...]. J'ai vraiment profité de tout ce temps passé tout seul».

La NASA lui a proposé d'être le commandant de la mission Apollo 17, en 1972, mais il a refusé, pour ne pas passer trois années supplémentaires éloigné de sa famille, a-t-il expliqué.

Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune, se fait plus rare, mais il a participé à quelques événements, comme un gala samedi dernier en Californie où le billet le moins cher coûtait 1000 dollars.