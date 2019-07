Sauvetage de baleines noires: les efforts se poursuivent dans le golfe

Le ministère des Pêches et des Océans a déclaré dans un communiqué de presse jeudi soir que les opérations avaient permis de retirer les engins de pêche qui empêchaient l'une des baleines d'utiliser sa queue lors de la plongée.

Pour la première fois depuis plusieurs jours, les conditions météorologiques étaient favorables à la recherche.

Le ministère a indiqué que la baleine, connue sous le numéro 4423, avait été vue vers 10 heures lors d'un vol de surveillance effectué par l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère. L'équipe de secours de Campobello Whale Rescue avait alors commencé les opérations de démêlage.

Ces démarches ont dû être interrompues à la tombée de la nuit.

Interrogé vendredi après-midi, le ministère n'a pu fournir de mise à jour de la situation.

La baleine numéro 4423 avait été aperçue pour la première fois le 4 juillet à l'est de l'île Miscou, au Nouveau-Brunswick et aurait été prise au piège avant d'entrer dans les eaux canadiennes. Certaines informations suggèrent qu'elle pourrait avoir été vue en avril dans les eaux américaines, et elle était déjà emmêlée dans les engins de pêche.

La Garde côtière canadienne a repéré cette baleine avec une corde autour de la queue et on pense qu'elle traînait quelque chose de lourd.

Les vols de surveillances continuaient de chercher les deux autres baleines en difficulté qui avaient été observées dans le golfe Saint-Laurent.

La baleine numéro 4440 a été aperçue plusieurs fois depuis qu'elle avait été vue initialement le 29 juin, mais il n'a pas été possible de l'aider jusqu'à maintenant. La troisième baleine, qui avait été repérée le 4 juillet à l'est de la péninsule de Gaspé par un vol de Transport Canada, n'a pas encore été identifiée.

Les recherches de ces baleines ont été interrompues mercredi en raison de la mauvaise température.

Les opérations de recherche et de sauvetage impliquent plusieurs organisations et personnes, notamment un soutien en mer des agents des pêches, ainsi qu'un navire de recherche du New England Aquarium.

Dans les dernières semaines, six baleines noires ont perdu la vie dans les eaux canadiennes. Selon les nécropsies, trois d'entre elles sont mortes après avoir heurté un navire.

Il ne resterait environ que 400 de ces espèces dans le monde.

Cette semaine, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures pour protéger les animaux. Les nouvelles protections prévoient une surveillance aérienne accrue pour tenter de repérer les baleines dans le golfe et un élargissement des limites de vitesse pour les navires à l'est de la zone actuelle, où les bateaux doivent réduire leur vitesse à 10 noeuds lorsqu'une baleine noire est aperçue dans la mer.