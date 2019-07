David Saint-Jacques accueilli en héros

Le personnel de l'agence spatiale a scandé son nom alors qu'il rentrait au bercail après une mission de 204 jours à bord de la Station spatiale internationale - un record canadien pour le plus long séjour dans l'espace.

Répondant mercredi aux questions de ses collègues de l'agence et d'étudiants, l'ingénieur, astrophysicien et médecin de famille âgé de 49 ans a indiqué qu'il digérait toujours la mission.

Il a également montré des photos personnelles et raconté ses six mois et plus passés en orbite autour de la Terre. L'astronaute a aussi confirmé que sa condition physique continuait de s'améliorer depuis son retour le 24 juin.

Au nombre des faits saillants de sa mission, David Saint-Jacques a notamment effectué une sortie dans l'espace de six heures et demie et il est devenu le premier astronaute canadien à utiliser le bras robotique « Canadarm2 » pour « attraper » dans l'espace une capsule cargo du transporteur SpaceX - « un moment fort de l'expédition », a-t-il confié mercredi.

M. Saint-Jacques a aussi expliqué que les astronautes sont soumis à une batterie de tests et d'expériences, dans l'espace et sur Terre. « On est comme les cobayes parfaits pour la recherche médicale : on fait de la recherche dans des domaines qui vont bénéficier à tout le monde sur Terre », a-t-il assuré.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Singh Bains, était sur place à Longueuil pour accueillir David Saint-Jacques, au nom de tous les Canadiens, mais « surtout les petits Canadiens, qui suivent vos exploits avec le cou tendu vers le ciel ».

« Vous êtes un héros national ! », a lancé le ministre.

L'astronaute, quant à lui, semblait très ému de retrouver ses collègues. « Je suis revenu sur Terre, d'abord, après je suis revenu dans mon équipe opérationnelle ; je suis revenu dans ma famille et maintenant, je reviens un peu dans mon équipe : la boucle est bouclée. Merci. »