L'actualité scientifique à petites doses

Le tursiops, un dauphin de l'océan Indien, a des habitudes sociales semblables à celles des humains, a conclu une équipe internationale de biologistes en juin dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Une population très précise de tursiops, dans une baie de l'Australie-Occidentale, utilise parfois des éponges pour trouver de la nourriture en eaux profondes. Les dauphins qui se servent d'éponges à cette fin ont tendance à fréquenter des individus se servant aussi d'éponges. C'est le premier exemple de fréquentation sociale liée à des activités spécifiques dans le monde animal.

PHOTO PETER DASILVA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Réponse : La lutte contre la malaria. Dans Nature Communications, début juillet, les chercheurs des Universités de Lund et de Stockholm ont montré que les moustiques étaient particulièrement sensibles à une neurotoxine appelée PMP1, trouvée dans des bactéries amazoniennes, qui est un cousin du Botox, aussi sécrété par une bactérie. Comme la neurotoxine PMP1 est une protéine, elle devrait se dégrader rapidement et ne pas persister dans l'environnement, notent les chercheurs.

PHOTO ELISE STROEMSENG, ASSOCIATED PRESS

C'est la distance qu'a parcourue en 4 mois (76 jours), de la Norvège jusqu'au Canada, une renarde arctique en 2018. L'animal était muni d'un émetteur GPS posé par des biologistes de l'Institut norvégien de recherche sur la nature, qui ont publié leurs résultats en juin dans la revue Polar Research. C'est la migration la plus longue et la plus rapide jamais enregistrée pour cette espèce. La renarde est passée par le Groenland, où elle a atteint un pic de 155 km par jour.

Symbiose à trois