David Saint-Jacques est de retour sur Terre

L'astronaute David Saint-Jacques a eu droit à une fête nationale bien différente des autres Québécois cette année. Après avoir passé 204 jours à bord de la Station spatiale internationale, il est rentré sur Terre dans une capsule Soyouz, à 22 h 47 (heure de l'Est) lundi soir.

À l'Agence spatiale canadienne à Longueuil, une salle bondée d'employés et de membres de la famille de David Saint-Jacques a chaudement applaudi l'atterrissage réussi.

Les astronautes Robert Thirsk et Jeremy Hansen ont animé la soirée en décrivant chacune des étapes du voyage de retour de l'équipage formé de David Saint-Jacques, l'astronaute américaine Anne McClain et le cosmonaute russe Oleg Kononenko.

Le trio amorcé son voyage de retour à 19 h 24 (heure de l'Est). La capsule s'est posée comme prévu au sud de la ville de Zhezkazgan, en plein coeur du Kazakhstan.

Des équipes de récupération déployées sur place ont accueilli l'équipage. Des médecins ont notamment examiné les trois voyageurs pour s'assurer de leur bon état de santé.

Oleg Kononenko est sorti le premier de la capsule, à 23 h 04, suivi par Anne McClain à 23 h 08 et David Saint-Jacques à 23 h 12.

Le vol de retour comporte évidemment des risques, notamment au moment de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Heureusement, l'opération s'est déroulée sans problème.

L'astronaute Robert Thirsk, qui a déjà vécu un atterrissage dans une capsule Soyouz, décrit le détachement de la station comme une opération délicate.

« La mise à feu de l'engin et l'orientation de la capsule lors de la mise à feu sont critiques, alors l'équipage devait certainement se concentrer sur la procédure », mentionne-t-il.

Un autre moment crucial s'est produit sur le coup de 21 h 50, alors que la capsule a remis les gaz pour décrocher de l'orbite terrestre et amorcer sa chute vers la surface de la Terre.

Selon son expérience, la descente s'avère ensuite une rude épreuve physique.

« En descendant, la force de gravité est forte. C'est comme s'il y avait quatre personnes assises sur votre poitrine. C'est difficile d'inspirer, mais il faut se concentrer pour s'assurer de bien respirer pour ne pas se trouver mal », explique l'astronaute canadien.

« Quand le parachute s'ouvre, il y a un grand mouvement de pendule, de gauche à droite, et l'atterrissage est un écrasement comme un accident de voiture », poursuit-il.

Malgré la violence du choc, il y aurait bien peu de risques de blessures, d'après Bob Thirsk, puisque les sièges sont conçus pour protéger l'équipage.

Longue journée

La journée de David Saint-Jacques et de ses compagnons de voyage a commencé tôt lundi. Quelques heures avant de faire ses adieux à ses collègues à bord de la Station spatiale, le Québécois a transmis deux photographies prises de l'espace de la Colombie-Britannique et de la région du Nunavik, dans le nord du Québec, en écrivant que la vue des paysages canadiens grandioses lui manquerait.

En fin d'après-midi, l'équipage a dû accomplir plusieurs tâches afin d'être prêt à partir. David Saint-Jacques et ses collègues ont dû enfiler la combinaison spéciale conçue pour les déplacements entre la Terre et la station spatiale. Ces combinaisons permettent notamment de contrôler la pression et de fournir de l'oxygène en cas de besoin.

Les portes de la capsule ont été verrouillées à 16 h 15. Dans une diffusion en direct sur l'internet, on a pu voir David Saint-Jaques et Anne McClain refermer la porte de la capsule derrière eux.

Une fois à bord de la capsule, le trio a dû dépressuriser le vestibule, soit l'espace entre la porte de la capsule Soyouz et celle de la station spatiale. Ensuite, l'équipage a procédé à plusieurs vérifications pour s'assurer que tout était en ordre pour le voyage du retour.

Ce sont des ressorts qui poussent initialement la capsule Soyouz à l'écart de la station spatiale. Une légère poussée qui éloigne la capsule à une vitesse d'une dizaine de centimètres à la seconde.

Par la suite, l'équipage a pu mettre les moteurs en marche et propulser la capsule en direction de la Terre.

Au cours de la descente, la capsule se libère de plusieurs sections et seule la partie où se trouvent les astronautes va atteindre la Terre.

L'équipage devait atteindre une vitesse de pointe de plus de 27 000 kilomètres par heure avant l'ouverture d'un premier parachute pour ralentir la chute, puis d'un deuxième qui permet de stabiliser l'atterrissage.