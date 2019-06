L'actualité scientifique à petites doses

On ignore ce qui a mené à cette étonnante rencontre. Mais un bon jour, dans les eaux froides de l'Arctique, un mâle béluga et une femelle narval ont décidé de s'accoupler. Le fruit de cette union est un animal jamais observé auparavant, qui, génétiquement parlant, est 54 % béluga et 46 % narval. Le crâne de ce béluval (ou faut-il dire narluga ?) a été trouvé au Groenland en 1990. Exposé dans un musée d'histoire naturelle au Danemark, il intrigue bien des gens depuis. Une équipe de chercheurs danois vient de confirmer par des analyses génétiques qu'il s'agit du premier hybride connu entre ces deux espèces. La découverte a été publiée dans Scientific Reports. La photo ci-dessus montre le crâne hybride.

Une souris mâle excitée qui cherche à s'accoupler avec une femelle se met à « chanter » en émettant des ultrasons. Dans une recherche étonnante publiée dans la revue Neuron, des chercheurs ont montré qu'il est possible de déclencher ces « chansons d'amour » sur commande. Les scientifiques ont d'abord trouvé les neurones qui activent ces cris. Puis, par une technique lumineuse appelée « optogénétique », ils les ont stimulés ou inhibés. Résultat : les chercheurs ont pu empêcher les souris mâles de chanter lorsqu'elles cherchent à s'accoupler et leur faire pousser des cris même lorsque aucune femelle n'est présente. La découverte est présentée comme une percée permettant de comprendre les « mécanismes qui permettent aux humains de former la parole et les autres sons servant aux communications ».

