Trois nouveaux satellites observeront le Canada

Les trois petits nouveaux travailleront en équipe afin de maximiser la couverture du territoire, récoltant 50 fois plus de données que RADARSAT-2. «La Constellation RADARSAT permettra de couvrir toutes les régions du Canada pendant une période de 24 heures, ce qui n'est pas possible avec RADARSAT-2», a précisé hier Magdalena Wierus, ingénieure en gestion de projet pour la Constellation RADARSAT, lors d'une vidéoconférence destinée à présenter les satellites aux médias.

Le grand-père, RADARSAT-1, avait été lancé en 1995 et a pris sa retraite en 2013. Le père, RADARSAT-2, tourne toujours au-dessus de nos têtes. Et voilà que la troisième génération de satellites canadiens lancés par l'Agence spatiale canadienne ne compte pas un, mais bien trois membres.

Les trois satellites voleront à 600 kilomètres au-dessus de la Terre et en feront le tour en 96 minutes. En passant au-dessus du Canada, ils bombarderont le pays de signaux radars. Ceux-ci rebondiront sur le sol et reviendront vers les satellites, fournissant une mine de renseignements sur ce qui se trouve en dessous, peu importe les conditions météo.

Pourquoi scruter notre territoire du haut des airs? «Le Canada a la plus longue ligne côtière et représente la deuxième plus grande masse terrestre au monde. La densité de population est faible, il y a de larges régions reculées et le terrain est varié. L'espace est un choix naturel pour faire la surveillance de nos actifs», a expliqué Magdalena Wierus.

Surveiller nos côtes, documenter les impacts des changements climatiques, aider aux opérations de sauvetage, mesurer le couvert de glace pour aider à la navigation dans l'Arctique et ailleurs, détecter des navires en détresse ou qui pourraient s'adonner à des activités illégales dans les eaux canadiennes : les données fournies par la Constellation RADARSAT serviront à de nombreux usages et seront utilisées par au moins 12 ministères. Elles seront aussi partagées avec l'industrie et les chercheurs universitaires.

Notons que contrairement à RADARSAT-2, qui appartient à l'entreprise québécoise MDA, la Constellation RADARSAT appartient entièrement au gouvernement canadien. «La demande sur le système est importante par le gouvernement du Canada et la décision a été prise qu'il était primordial d'avoir notre propre constellation», aexpliqué Steve Iris, précisant que MDA et d'autres partenaires continueront toutefois à opérer les satellites.

Décollage imminent