Des élèves du secondaire s'attaquent au risque de crise cardiaque en pelletant

Un grand-père source d'inspiration

« Quand nous avons commencé à brainstormer pour trouver notre projet, les idées n'étaient pas toujours très définies, parfois même farfelues », explique Cynthia Wilson, enseignante de science en première et deuxième secondaires au Collège Sainte-Anne, à Lachine.

« L'un des élèves avait récemment perdu son grand-père à cause d'une crise cardiaque, alors nous avons fait des recherches et vu que la neige est un facteur important pour les crises cardiaques au Québec. On a imaginé un capteur de pouls qu'on peut mettre dans sa mitaine quand on pellette, qui est relié par Bluetooth à un instrument attaché à la pelle. Quand le pouls dépasse 80 pulsations par minute, la lumière de l'instrument passe du vert au rouge et il y a une petite alarme sonore. » Les sept élèves de première secondaire ont travaillé avec un designer industriel, Marcelo Santos, et ont appris la programmation et le dessin en 3D durant ce projet.

Concours prestigieux

Les élèves ont soumis leur invention, le Cardio-pelleto, à un concours bisannuel lancé en Belgique en 2002, l'Odyssée de l'objet. C'est la première fois que le Québec y participe, grâce à une subvention provinciale versée à l'organisme Réseau Technoscience, qui organise notamment les expo-sciences. Le Cardio-pelleto a remporté en avril le premier prix du Québec, devant 27 autres équipes, et affronte maintenant une soixantaine d'équipes belges.

« On se réunissait tous les lundis après-midi et ailleurs dans la semaine le midi, dit Mme Wilson. Il a fallu faire des documents de présentation, une vidéo, et viser un objet qui soit le plus écologique possible. Comme il y a des composants électroniques, on ne pouvait pas éliminer totalement la production de déchets toxiques, mais les élèves ont vraiment beaucoup travaillé pour s'approcher de zéro coût environnemental. »

Le premier prix québécois s'accompagnait d'une bourse de 1000 $ par élève. Au vote populaire, qui se tenait du 5 avril au 5 mai, Cardio-pelleto a devancé la deuxième équipe par 398 voix contre 244. « Nous aurons la confirmation mercredi que nous avons gagné », dit Mme Wilson. Un autre concours, organisé par l'Association des designers industriels du Québec, comporte aussi un vote du public qui est toujours en cours.

Prototype fonctionnel

Le prototype de Cardio-pelleto fonctionne, mais selon Mme Wilson, il pourrait être amélioré. « On pourrait réduire sa taille. On a fait beaucoup d'essais et erreurs avec différentes pièces avant d'arriver à un résultat qui fonctionne. D'autres équipes en Belgique n'ont pas réussi à avoir un prototype opérationnel, alors on est très fiers. Nous sommes en train de voir si une collaboration avec une université est possible pour le prototype. » Cardio-pelleto pourrait-il être utilisé dans d'autres activités pouvant augmenter le rythme cardiaque, par exemple le jogging ? « Généralement, les sportifs ont déjà ce qu'il faut, une montre Garmin ou Apple Watch, par exemple », dit l'enseignante de Lachine.

34 % : augmentation du nombre de morts liées à des crises cardiaques dans la journée suivant une tempête de neige qui dépasse 20 cm à Montréal entre 1981 et 2014, chez les hommes

16 % : augmentation du nombre de crises cardiaques dans la journée suivant une tempête de neige qui dépasse 20 cm à Montréal entre 1981 et 2014, chez les hommes

Source: Journal de l'Association médicale canadienne