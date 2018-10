Les rides pourraient être essentielles pour les éléphants

Alors que les humains sont habitués à suer sous le soleil, les éléphants n'ont pas de glandes sudoripares. Une recherche de l'Université de Genève et de l'Institut suisse de bio-informatique montre que les rides sont composées de fractures dans la couche externe de la peau.

Cela permet aux éléphants de retenir cinq à dix fois plus d'eau que si leur peau était lisse. En plus de réguler la température corporelle, les fissures aident également à lutter contre les insectes et à protéger des dommages du soleil.