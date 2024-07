La réunion d’urgence est convoquée sur Zoom. À peine une heure après la diffusion d’un reportage très critique à l’émission La facture, le fondateur de The SuperPatch Company, Jay Dhaliwal, veut se montrer rassurant auprès de son équipe de vente québécoise.

« Nous allons devoir nous entraîner sur la façon dont nous utilisons le langage », insiste l’homme d’affaires. Désormais, les vendeurs de SuperPatch devront marteler ce message : l’efficacité de la « technologie vibrotactile » pour atténuer la douleur et les troubles du sommeil a été démontrée dans des articles « scientifiques » publiés dans Anesthesia & Pain Journal et l’International Journal of Family Medicine & Healthcare.

PHOTO TRISTAN PÉLOQUIN, LA PRESSE Le représentant-vedette de SuperPatch, Éric Laquerre, fait une présentation devant une cinquantaine de personnes, en avril dernier, dans une salle de conférence de Brossard. Il présente ici le Conseil scientifique de SuperPatch.

« Ce n’est pas un miracle. C’est 15 ans de recherche, 22 millions en investissement. C’est vrai, c’est vrai, c’est vrai ! », jure M. Dhaliwal, dans cette rencontre vidéo datant d’avril, obtenue par La Presse.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE D’UNE CONFÉRENCE ZOOM OBTENUE PAR LA PRESSE Le fondateur de The SuperPatch Company, Jay Dhaliwal, le représentant-vedette Éric Laquerre et le responsable des communications, Terry Newsome, lors d’une réunion d’urgence après un reportage de La facture, à Radio-Canada

Les promoteurs des timbres SuperPatch, lancés en grande pompe le mois précédent à Dallas, prétendent qu’ils permettent de soigner de nombreux maux – douleurs, fatigue, stress, et même les problèmes érectiles – alors que le produit ne contient pas le moindre médicament actif.

C’est un simple dessin embossé, semblable à un code QR, qu’on colle à la peau, qui transmettrait par effet « vibrotactile » un signal au système nerveux provoquant toutes sortes d’effets positifs.

Les deux premières études cliniques qui se sont penchées sur l’efficacité du produit ont été entièrement financées par Srysty Holding, l’entreprise de M. Dhaliwal qui commercialise les timbres SuperPatch. Elles ont conclu, sur la base de questionnaires chacun rempli par plus d’une centaine de participants, que la « technologie » de SuperPatch a un « potentiel incroyable » lorsqu’elle est combinée à l’utilisation d’autres méthodes thérapeutiques.

« Revues prédatrices »

Les deux journaux qui les ont publiées appartiennent à SciVision Publishers, un éditeur scientifique à accès libre (open access) enregistré au Delaware, un État qui permet l’enregistrement anonyme d’entreprises. Les comptes Facebook, LinkedIn et X de l’éditeur comptent chacun moins de 100 abonnés.

« Ces articles sont publiés dans des revues qui sont clairement prédatrices », lance Vincent Larivière, professeur à l’École de bibliothéconomie de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire UNESCO sur la science ouverte.

Le terme « revues prédatrices », peu connu du public et même des scientifiques, fait référence à des publications pour lesquelles les auteurs n’ont qu’à payer une somme pour être assurés d’une parution. Elles ont souvent des noms qui ressemblent à ceux de revues prestigieuses, assurent soumettre chaque article à un comité de révision par les pairs, mais « elles publient n’importe quoi », souvent dans des délais extrêmement rapides qui témoignent de l’absence d’une évaluation sérieuse, résume M. Larivière.

Elles sont fréquemment utilisées par les chercheurs des pays en développement, qui n’ont que très peu de chances d’être publiés dans les grandes revues. « Il y a aussi des cas où des charlatans essaient de se doter d’une aura de légitimité en publiant dans des revues pseudoscientifiques », explique M. Larivière, lui-même coauteur d’une étude sur les revues prédatrices qui a été publiée en 2021 dans Nature.

Jonathan Jarry, communicateur scientifique au Bureau pour la science et la société de McGill, souligne que deux des quatre rapports vantant les vertus de SuperPatch dans Anesthesia & Pain Research et l’International Journal of Family Medicine & Healtcare ne comportent aucun groupe de contrôle, afin de voir si le timbre a un effet différent d’un simple placebo. « On n’a aucune idée de ce qui se serait passé sans l’intervention », résume-t-il.

Les études précisent aussi avoir écarté de l’analyse toutes les données des participants qui n’ont pas terminé l’essai clinique de 14 jours prévu dans la méthodologie.

On peut s’imaginer que des gens ont abandonné durant la période d’essai clinique parce que ça ne fonctionnait pas pour eux. Si on les retire de l’analyse, évidemment, ça va donner l’impression que le timbre marche beaucoup mieux qu’il ne fonctionne en réalité. Jonathan Jarry, communicateur scientifique au Bureau pour la science et la société de McGill

Dans deux études publiées subséquemment, l’entreprise indépendante qui a mené les recherches, Clarity Science, a ajouté un petit groupe de contrôle de 20 personnes. Selon Eduardo Franco, professeur au département d’oncologie de McGill, qui a été un des premiers scientifiques à sonner l’alarme autour des revues prédatrices au Québec, les conclusions sont néanmoins basées sur un « très mauvais jeu d’études observationnelles » et une méthodologie non randomisée déficiente. « Ces papiers n’auraient pas été acceptés dans des journaux universitaires réputés », assure-t-il.

SuperPatch, Jay Dhaliwal et SciVision Publishers n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue dans le cadre de cet article. Peter Hurwitz, président de Clarity Science, précise pour sa part que les articles sont des « analyses intérimaires » qui ont été soumises à des comités de pairs, qui ont accepté de les publier après révision.

« Les gens qui vendent des produits comme ceux-là comprennent que le public veut avoir une certaine validité scientifique, mais en même temps, ils savent que le public manque de littératie scientifique pour en comprendre la valeur, affirme M. Jarry. On aveugle les gens avec cette science-là. »

L’auteur « invité » dans un congrès scientifique

Dans ses représentations sur le terrain, SuperPatch ne s’embête pas de ces détails. Lors d’une conférence donnée devant une cinquantaine de personnes, à Brossard en avril dernier, un de ses représentants-vedettes, Éric Laquerre, a soutenu que les résultats des études étaient « tellement intéressants » que le chercheur Peter Hurwitz a été invité à « parler de cette technologie-là » au 12e congrès du World Institute of Pain, en Turquie, en 2023.

PHOTO TRISTAN PÉLOQUIN, LA PRESSE Le représentant-vedette de SuperPatch Éric Laquerre, lors d’une présentation à Brossard, en avril dernier

Les représentants de Pfizer et de Moderna présents au congrès « devaient entendre un monsieur parler d’un petit collant qui n’a rien dedans, pas d’ingrédients, pas de médicaments, pas de suppléments, et qui gère la douleur pendant 24 heures. Il ne s’est pas fait beaucoup d’amis à ce congrès-là », a ironisé M. Laquerre, célébrant les vertus naturelles de SuperPatch.

Une photo montrant le chercheur derrière un lutrin, brandissant un timbre SuperPatch devant un parterre, a circulé sur les réseaux sociaux pour en faire foi.

Mais dans les faits, le chercheur n’a jamais fait partie des conférenciers invités à prononcer une allocution lors de l’évènement. Le programme du congrès indique que M. Hurwitz était uniquement invité à présenter un résumé succinct des recherches sur SuperPatch sous forme d’affiches (abstracts posters).

« Les affiches seront présentées dans un endroit central leur permettant d’être vues pendant toute une journée durant les pauses-café et les pauses-repas », précise le programme du congrès.

IMAGES TIRÉES DE LINKEDIN Contrairement à ce qu’il prétendait, Peter Hurwitz n’a jamais fait partie des conférenciers invités à prononcer une allocution au 12e congrès du World Institute of Pain, en Turquie.

« Pendant certaines périodes de présentation des affiches, il y avait une occasion de répondre aux questions des autres professionnels médicaux de l’assistance », a expliqué M. Hurwitz en réponse à une question de La Presse sur le caractère trompeur de la photo qui le montre devant un lutrin en train d’exhiber un timbre SuperPatch.

Le Dr Jeffrey Mogil, un spécialiste de la douleur de McGill qui, lui, était véritablement invité à titre de conférencier dans le cadre du congrès, ne garde aucun souvenir de la présence de SuperPatch à l’évènement. « Je porte très peu attention aux vendeurs pendant les conférences », admet-il, ajoutant n’avoir « absolument aucun doute » qu’il s’agisse d’une arnaque.