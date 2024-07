Pour démontrer à quel point certaines revues prédatrices sont prêtes à publier n’importe quoi pour faire de l’argent, un entomologiste de l’Université de Taïwan a publié en 2020 un article soutenant que la COVID-19 découle de la consommation de Zumbats… une chauve-souris vénéneuse fictive tirée de l’univers des Pokémons.

Publié dans l’American Journal of Biomedical Science & Research (et encore en ligne à ce jour !), l’article de Matan Shelomi cachait pourtant dans ses références biographiques quelques indices savoureux suggérant un canular.

On y trouvait notamment une référence à un article de Bruce Wayne intitulé « La phobie des chauves-souris et ses applications en justice criminelle », publié dans le Gotham Forensics Quarterly, un journal au nom purement inventé inspiré de l’univers de Batman.

Un autre extrait de sa recherche faisait référence aux prétendues découvertes de Léonard de Vinci sur « l’effet des rejets d’égout sur la maîtrise des arts martiaux par les tortues », rapportées dans le très fictif Journal of Cowabungan Zoology.

Un coût négocié à la baisse

M. Shelomi affirme que l’éditeur de l’American Journal of Biomedical Science & Research ne lui a posé aucune question avant de publier son article bidon. Le journal lui demandait initialement 1179 $ en frais d’évaluation, mais il a pu négocier le prix à 649 $.

Dans certains cas, soutient M. Shelomi, les revues prédatrices n’ont même pas d’humains qui relisent les textes avant publication.

« C’est tout automatisé », dit-il. Un des meilleurs exemples est un article intitulé « Get me off your fucking mailing list » (« Retirez-moi de votre putain de liste d’envoi »), qui a été accepté en 2005 par l’International Journal of Advanced Computer Technology, moyennant des frais de 150 $. L’article en question n’est qu’une répétition du titre vulgaire, sur 10 pages, qui n’élabore pas le moindre concept scientifique.

« Ce qui est triste, c’est que même des chercheurs expérimentés ignorent l’existence de cette escroquerie scientifique », affirme l’entomologiste.