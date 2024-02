Paieriez-vous 2500 $ pour savoir si vous avez le cancer ? C’est ce qu’offrent désormais des cliniques privées au Canada et aux États-Unis grâce à un « examen du corps entier ». L’Association canadienne des radiologistes prévient pourtant que ce service – vanté par de nombreux influenceurs – n’offre aucun avantage avéré pour la santé.

« Des informations susceptibles de sauver des vies et une grande tranquillité d’esprit. » C’est la promesse de l’entreprise canadienne Prenuvo qui réalise une imagerie par résonance magnétique (IRM) du corps entier contre 2499 $. L’entreprise prétend détecter des centaines de cancers et de maladies.

PHOTO FOURNIE PAR PRENUVO Déjà présente à Vancouver, l’entreprise Prenuvo s’installera bientôt à Toronto.

Pratiquée dans près d’une dizaine de sites aux États-Unis, cette approche médicale gagne aussi le Canada. « De nombreux Canadiens ont exprimé le souhait d’avoir davantage de cliniques à leur disposition », a déclaré l’entreprise Prenuvo. Un premier centre est ouvert à Vancouver et un deuxième centre suivra bientôt à Toronto, a appris La Presse. Une clinique à Montréal n’est pas envisagée par l’entreprise à court terme.

De nombreux influenceurs ont fait l’éloge de ce nouveau service sur les réseaux sociaux. « J’ai récemment passé ce scanneur Prenuvo et je me devais de vous parler de cette machine qui sauve des vies », a déclaré en août sur Instagram Kim Kardashian, posant devant la machine d’IRM vêtue d’un uniforme médical.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE KIM KARDASHIAN Publication de Kim Kardashian

En mai, la présentatrice de télévision américaine Maria Menounos a révélé que l’examen de Prenuvo lui avait permis de détecter un cancer du pancréas. « Sachez que je m’efforce de faire en sorte que ces scanneurs soient pris en charge par l’assurance pour tout le monde », avait-elle écrit sur Instagram.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MARIA MENOUNOS Publication de Maria Menounos

Prenuvo soutient qu’elle ne rémunère pas les influenceurs, mais offre un scanner gratuit en échange d’une évaluation impartiale.

D’autres entreprises offrent un service similaire. C’est le cas d’Ezra, qui propose également des IRM du corps entier dans ses 20 succursales, notamment à New York, San Francisco, Las Vegas, Miami et Los Angeles. Une dizaine de nouvelles succursales sont prévues aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les prochains mois.

Qu’est-ce que l’IRM ? L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d’imagerie médicale non invasive qui utilise des champs magnétiques et des ondes radioélectriques pour produire des images des organes et des tissus à l’intérieur du corps humain.

« C’est non pertinent »

Des radiologistes expriment toutefois leurs réserves devant ce nouveau service qui suscite l’engouement. « Cet examen n’est pas quelque chose de nécessaire de quelque façon. Il n’y a pas d’utilité statistique réelle. C’est non pertinent », affirme le Dr Grégoire Bernèche, vice-président de l’Association des radiologistes du Québec.

Il n’y a pas [de preuves] réelles qui démontrent l’impact sur la santé. Le Dr Gilles Soulez, radiologiste du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et vice-président de l’Association des radiologistes du Québec

Le Collège américain de radiologie (ACR) a pour sa part déclaré en avril dernier qu’il n’existait aucune preuve que l’IRM du corps entier soit « rentable ou efficace pour prolonger la vie ».

Prenuvo reconnaît qu’il est nécessaire « de mener des études à long terme et à grande échelle afin de prouver [ses] pratiques de référence en matière de santé proactive. »

Santé Canada est catégorique : aucune homologation n’a été délivrée pour des IRM conçues spécifiquement pour produire des images du corps entier. Cependant, en pratique, l’organisme ne réglemente pas la prestation des services et la manière dont les instruments médicaux autorisés sont utilisés, a déclaré à La Presse Nicholas Janveau, des relations avec les médias.

Des trouvailles bénignes

Un patient sur vingt a été informé d’une découverte susceptible de lui sauver la vie, soutient Prenuvo. « Cela englobe un éventail de pathologies qui peuvent présenter un risque important pour la santé si elles ne sont pas détectées », a indiqué l’entreprise à La Presse.

Elle se vante d’ailleurs de pouvoir dépister des cancers et jusqu’à 500 autres pathologies. « Sur ces pathologies-là, il y en a les trois quarts que vous ne devriez pas voir, qui ne vont jamais vous tuer et qui sont bénignes. La seule chose que ça va faire, c’est de vous causer de l’anxiété », soutient le Dr Bernèche.

Prenuvo dit être en mesure de détecter certaines maladies graves, mais elles n’ont tout simplement pas besoin d’être dépistées chez quelqu’un en santé, soutient le Dr Bernèche.

Si vous avez un abcès cérébral, vous êtes à l’article de la mort. Ça fait longtemps que le réseau public vous a pris en charge. Le Dr Grégoire Bernèche, vice-président de l’Association des radiologistes du Québec

Chez de nombreux patients, on découvrira ce qu’on appelle des fortuitomes – ou incidentalomes –, soit des anomalies découvertes accidentellement qui sont généralement bénignes. « Il peut s’agir par exemple d’une petite tumeur bénigne très fréquente au cerveau appelée méningiome », dit le Dr Bernèche. Ces découvertes nécessiteront toutefois des examens supplémentaires qui peuvent susciter de l’anxiété chez le patient, prévient le spécialiste.

Qu’est-ce qu’un fortuitome ? Un fortuitome, également connu sous le nom d’incidentalome, est une anomalie découverte inopinément lors d’un examen médical ou d’imagerie réalisée pour une tout autre raison. Il peut s’agir de tumeurs, de lésions ou d’autres anomalies non recherchées au départ.

Si un « fortuitome » est détecté lors de l’examen de Prenuvo, les investigations visant à s’assurer qu’il est bénin se dérouleront probablement dans le réseau public, indique le Dr Bernèche. Il estime que de 20 à 25 % des patients vont obtenir ce genre de trouvailles accidentelles qui vont nécessiter des investigations supplémentaires.

Encombrer le réseau

Ces trouvailles risquent d’encombrer le réseau de la santé qui est déjà bondé. « L’état des listes d’attente en radiologie est très préoccupant », dit le Dr Soulez.

Certains patients, qui ont par exemple une douleur abdominale non spécifiée, peuvent attendre jusqu’à trois mois pour obtenir une IRM au Québec. D’autres patients, qui ont besoin d’une prothèse de hanche ou de genou, peuvent attendre jusqu’à un an.

Imaginons maintenant que beaucoup de personnes font ces dépistages du corps entier. On va trouver plein d’incidentalomes qui vont nécessiter une investigation dans le système de santé public, et ça peut prendre la place d’autres personnes qui ont des symptômes. Le Dr Gilles Soulez, radiologiste du CHUM et vice-président de l’Association des radiologistes du Québec

Prenuvo estime de son côté que la détection précoce des problèmes de santé potentiels est la clé pour réduire le besoin de procédures invasives et coûteuses à long terme. « Cela permettra de réduire la demande écrasante créée par la nature réactive du système de santé canadien », a déclaré l’entreprise.

Un test moins performant

Il est possible de réaliser une IRM du corps en entier en une heure et demie, mais la qualité des images en sera affectée, avertissent par ailleurs les spécialistes. « Si c’était vraiment des IRM complètes de chaque organe, on en aurait probablement pour quatre heures dans la machine », soutient le Dr Bernèche.

L’IRM proposée par Prenuvo peut repérer des pathologies qui ne nécessitent pas une grande qualité d’images, ajoute le spécialiste. « On peut faire une IRM de tout le corps en une heure et demie, mais ça n’aura pas la même précision qu’une IRM de la tête qui va prendre une heure. »

« Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent de leur argent, mais du point de vue d’un médecin spécialiste, ce n’est pas quelque chose qu’on trouve particulièrement reluisant », résume le Dr Bernèche. Chose certaine : « S’il y avait un bénéfice, on le ferait déjà depuis longtemps au Québec. »