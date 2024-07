La Polyclinique Pointe-aux-Trembles n’est pas la première dans la métropole à fermer ou à être menacée en raison d’un manque de médecins. L’Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM) croit que Québec doit agir.

Le centre médical Saint-Henri, qui suivait plusieurs milliers de patients, a aussi mis fin à ses activités à la mi-février.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le centre médical Saint-Henri a fermé ses portes.

Selon l’AMOM, les fermetures de cliniques sont surtout un problème montréalais. Elles tiennent d’abord et avant tout au manque d’omnipraticiens dans la métropole, précise son président, le Dr Samer Daher. « Les cliniques fonctionnent grâce aux loyers qui sont payés par les médecins », explique-t-il.

La présence de conglomérats, détenant des cliniques, exacerbe le problème, d’après lui. « Comme toute business, ils veulent avoir des médecins et les attirent par différentes façons, entre autres, de baisser le loyer », affirme le Dr Daher. Les médecins propriétaires, dont les « sources de revenus sont limitées », peinent à rivaliser avec eux.

Un moratoire réclamé

Pour éviter d’autres fermetures, l’AMOM croit que le gouvernement doit agir. Le regroupement réclame un moratoire de deux ans sur le système d’attribution de postes de nouveaux médecins au Québec (ce qu’on appelle, dans le jargon, les « PREM », pour plans régionaux d’effectifs médicaux).

Selon le gouvernement, le système des PREM a pour but de répartir équitablement les services médicaux à travers la province, en fonction des besoins de chaque région.

L’AMOM estime plutôt qu’il crée des « inégalités flagrantes » en attribuant trop peu de postes à la métropole.

« Les médecins de Montréal soignent 400 000 Québécois qui restent à l’extérieur de l’île, signale le Dr Daher. Dans le calcul des PREM, ils ne sont pas pris en compte. » Tout comme, ajoute-t-il, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les itinérants (sans carte d’assurance maladie), les diplomates et les touristes.

D’après l’AMOM, le système des PREM décourage des étudiants en médecine à poursuivre leurs études en médecine familiale. Les nouveaux médecins n’obtiennent pas nécessairement un poste dans la région qu’ils convoitent.

« On a perdu beaucoup de médecins qui sont allés au privé ou qui ont quitté carrément la province [en raison de cela] », soutient le Dr Daher. Il cite en exemple le cas d’une médecin dont le conjoint travaille à Montréal et ne peut se déplacer, par exemple, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie.

Le Dr Daher juge qu’un moratoire de deux ans permettrait à Québec de mesurer les effets d’un « gel ». Les nouveaux médecins pourraient alors travailler là où ils le souhaitent.

Pointe-aux-Trembles en sortirait-il gagnant ? Selon l’AMOM, un moratoire « pourrait potentiellement offrir un répit et attirer davantage de médecins » dans ce secteur.

Réaction du ministre Dubé

Interpellé au sujet des fermetures de cliniques, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, indique que le nombre de GMF a augmenté dans les dernières années au Québec. Il rappelle que le système des PREM a été « assoupli » en 2023 afin de « rendre la médecine familiale plus attrayante ». Par exemple, le ministre attribue les postes par région et non plus par sous-territoire (cette tâche revient aux départements régionaux de médecine générale).

« Nous sommes également à compléter des analyses sur le volet des PREM », écrit le cabinet, précisant que l’objectif demeure de desservir les régions de « façon appropriée ».

Le nombre de postes par région sera-t-il bientôt annoncé ? Un moratoire pourrait-il être décrété ? « Les analyses permettront de déterminer les prochaines étapes », répond le cabinet.