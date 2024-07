Chaque semaine depuis deux ans, Jeanne* se rend à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies rencontrer sa psychologue. Avec plus de 3000 patients, ce service ambulatoire est le plus populaire du département de pédopsychiatrie et l’un des plus importants de la province.

« Au début, je ne voulais pas venir et raconter mes problèmes. C’est dur de faire le pas et de s’ouvrir, mais quand on voit les effets positifs, on est content », confie la jeune femme aujourd’hui âgée de 17 ans.

Jeanne a vécu plusieurs évènements éprouvants pendant son enfance qui l’ont amenée à développer un trouble de stress post-traumatique. « C’était une jeune qui avait beaucoup de symptômes dépressifs, peu d’envie de se mobiliser à faire des choses et plutôt triste », se remémore la psychologue au service ambulatoire de pédopsychiatrie Marie-Pier Ruel.

L’objectif du service ambulatoire est d’offrir de l’aide aux jeunes sans qu’ils soient hospitalisés. « On aurait la possibilité de faire comme dans le temps et d’hospitaliser longtemps les jeunes, mais on essaie d’aller contre ça, pour les maintenir dans leur milieu de vie », dit la pédopsychiatre et cheffe du département de pédopsychiatrie », la Dre Pascale Grégoire.

Un voile devant les yeux

Jeanne a atterri à l’hôpital Rivière-des-Prairies pour la première fois à 9 ans, avec des pensées suicidaires. « Je disais : “Personne m’aime, si je meurs tout le monde va s’en foutre.” C’est triste pour un enfant. » Quelques rencontres ont eu lieu avec sa famille, mais ses idées noires se sont poursuivies.

« J’avais un voile devant mes yeux », dit Jeanne. À l’adolescence, elle consommait « n’importe quoi » qui lui procurait un certain effet. « Pour moi, prendre trois ou quatre Xanax par jour à 14 ans, c’était normal. »

À l’école, elle vit énormément d’intimidation. « Je me suis fait pousser dans les escaliers et je me suis fait suivre et frapper. »

À 14 ans, elle est hospitalisée pour la première fois. « J’avais des envies suicidaires à cause de l’endroit où j’habitais », dit-elle. Elle est envoyée en famille d’accueil, puis en centre jeunesse quelques mois plus tard. Elle commence également à être suivie à la clinique ambulatoire de pédopsychiatrie.

Une évolution notable

Dans ses rencontres hebdomadaires, Jeanne discute des nouveautés dans sa vie personnelle, développe des trucs pour gérer ses émotions et revient sur son passé. Depuis les dernières séances, elle conçoit une ligne du temps, où elle se remémore les souvenirs positifs et négatifs de son enfance. « L’objectif, c’est d’aller métaboliser les émotions qui n’ont pas pu l’être à l’époque », explique Mme Ruel.

Sous les yeux de sa psychologue, Jeanne a évolué à la vitesse grand V.

Maintenant, elle poursuit son école, elle vient de se trouver un nouvel emploi, elle a un projet pour l’avenir. Elle est en train d’élargir son réseau social. Marie-Pier Ruel, psychologue au service ambulatoire de pédopsychiatrie

Après être passée par le centre jeunesse et un foyer de groupe, Jeanne est désormais en appartement supervisé, à son plus grand bonheur. « J’ai mon appartement avec plein de plantes et je vais très bien. »

Elle se considère comme « plus positive et joyeuse » que jamais. Lorsqu’elle n’est pas à l’école, elle travaille dans le domaine de ses rêves : l’horticulture. « J’ai vraiment une belle vie. »

*Prénom fictif