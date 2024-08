Les établissements de santé qui doivent cesser de recourir à du personnel d’agences de placement d’ici le 20 octobre ont diminué leur utilisation de la main-d’œuvre indépendante. Mais plusieurs d’entre eux apparaissent encore loin d’un sevrage, montrent des données obtenues par La Presse.

Les établissements de santé de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont les premiers à devoir arrêter d’utiliser la main-d’œuvre indépendante (MOI), dès le mois d’octobre. À un peu plus de deux mois de l’échéance, La Presse leur a demandé un état des lieux.

Au centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est, les infirmières d’agences ont effectué davantage d’heures entre le 24 mars et le 27 juillet de cette année par rapport à la même période l’an dernier : près de 59 000 heures, contre environ 57 600 heures. Le nombre d’heures a toutefois baissé chez les infirmières auxiliaires (17 000, contre 31 000 l’année dernière) et les préposés aux bénéficiaires (2200, contre 18 700).

L’an dernier, afin d’éviter plusieurs bris de service, nous avons dû recourir à un plus grand nombre d’infirmières de la MOI pour assurer la continuité des services à la population, en plus de mettre en place de nouvelles offres de développement de service. Extrait de la réponse du CISSS de la Montérégie-Est

L’établissement ajoute qu’il a d’abord priorisé la réduction de la MOI chez les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires avant de se « concentrer sur les infirmières ».

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, lui, a eu 10 fois moins recours aux préposés aux bénéficiaires d’agences entre le 1er avril et le 31 juillet par rapport à la même période l’an dernier (3800 heures contre 38 800). Les infirmières issues de la MOI ont effectué environ 42 630 heures, contre près de 47 770 l’an dernier. Il s’agit d’une baisse de 11 %, en deçà de la cible de réduction de 60 %, reconnaît l’établissement. « Pour la majorité des titres d’emplois, les objectifs sont atteints et même surpassés », écrit-on.

Au CISSS de la Montérégie-Ouest, le personnel d’agences a effectué près de 240 600 heures (l’équivalent de 127 postes à temps complet) entre le 1er avril et le 31 juillet, contre 226 000 heures (l’équivalent de 120 postes à temps complet) lors de la même période l’an passé.

Nous remarquons une diminution des heures en général à l’exception des postes de préposés aux bénéficiaires (PAB), étant donné que nous avons augmenté significativement les heures de PAB pour le rehaussement d’usagers en attente d’hébergement au cours de la dernière année. Extrait de la réponse par courriel du CISSS de la Montérégie-Ouest

Les préposés d’agences ont pourvu l’équivalent de 93 postes à temps complet entre le 1er avril et le 31 juillet 2024, contre environ 53 en 2023, selon les données fournies.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest dit déployer « des efforts considérables » depuis avril pour « restructurer l’hébergement à domicile dans l’objectif de s’affranchir de la MOI dans le cadre de ce service ».

Le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, pour sa part, affirme être « confiant » de pouvoir poursuivre ses activités sans main-d’œuvre indépendante à partir du 20 octobre. Entre le 1er avril et le 31 juillet, les infirmières d’agences ont fait environ 65 250 heures, contre 88 680 durant la même période l’année dernière. Ce nombre d’heures est passé de près de 13 000 à 4700 chez les infirmières auxiliaires et de 110 000 à 43 000 environ chez les préposés aux bénéficiaires.

Réactions

Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Réjean Leclerc, affirme être « encouragé » par cette baisse du recours à la main-d’œuvre indépendante dans le réseau public. « Mais je suis inquiet sur une chose : l’échéance, précise-t-il. Il faut garder l’objectif d’abolir les agences privées. Mais quand on arrive proche d’une date et qu’on sent que ça risque de mettre en péril les soins et les services, il faut prendre des décisions qui visent à protéger les soins et les services. »

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, juge « préoccupante » la situation actuelle. « Ces professionnels en soins qui sont dans la MOI, on veut les ravoir dans le réseau de la santé, dit-elle. C’est encore plus important d’avoir une convention collective qui va correspondre à leurs besoins pour revenir dans le réseau de la santé. » La FIQ envisage d’accentuer les moyens de pression en raison d’une « impasse » dans les négociations.