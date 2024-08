Les produits touchés comprennent la boisson d’amande, de coco et d’avoine de marque Silk, ainsi que la boisson d’amande de marque Great Value dont la date de péremption est antérieure au 5 octobre.

Une troisième personne de l’Ontario est morte de l’éclosion de Listeria liée aux boissons végétales Great Value et Silk, a annoncé lundi après-midi le ministère de la Santé de la province.

Nicole Ireland La Presse Canadienne

Cette déclaration fait suite à une mise à jour sur l’éclosion publiée lundi par l’Agence de la santé publique du Canada, qui a indiqué qu’il y avait 20 cas confirmés de personnes atteintes de listériose – la maladie causée par la bactérie Listeria – dans quatre provinces.

Les produits touchés comprennent la boisson d’avoine, d’amande, de coco, d’amande-coco et d’amande-cajou de marque Silk, ainsi que la boisson d’amande de marque Great Value dont la date de péremption est antérieure ou égale au 4 octobre et contenant le numéro 7825 dans le code produit.

La contamination par Listeria provient d’une ligne de production dédiée à Joriki Inc., une installation d’emballage de boissons tierces à Pickering, en Ontario, utilisée par le fabricant de boisson végétale Danone Canada, a découvert la semaine dernière l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Les personnes sont tombées malades entre août 2023 et la mi-juillet 2024, a précisé l’Agence de la santé publique du Canada. Treize des cas se sont produits en Ontario, cinq au Québec, un en Nouvelle-Écosse et un en Alberta.

Les personnes malades sont âgées de 7 à 89 ans et 70 % des cas étaient âgés de 50 ans et plus. Quinze personnes ont été hospitalisées dans le cadre de l’épidémie, a indiqué l’agence.

Celle-ci invite les consommateurs à vérifier s’ils ont des produits concernés et les jeter ou les rapporter à l’endroit où ils ont été achetés.