(Québec) Des renforts de dernière minute permettent d’éviter une réduction importante des services aux urgences de Baie-Comeau. Le scénario sur la table prévoyait réduire à cinq le nombre de civières, ce qui aurait été catastrophique, selon des médecins de la région.

« Grâce aux efforts du personnel et des gestionnaires, il a été possible de combler plusieurs quarts de travail en soins infirmiers au cours des derniers jours, permettant d’assurer des services adéquats et sécuritaires à la population », a écrit le CISSS de la Côte-Nord dans un communiqué publié lundi.

« Des personnes œuvrant dans d’autres établissements de la province ont aussi accepté de venir prêter main-forte aux équipes en place », ajoute-t-on, sans en préciser le nombre. Il ne s’agit pas ici d’employés de l’équipe volante, qui connaît un déploiement laborieux.

Cette aide de dernière minute permet donc au CISSS de maintenir les services des urgences de l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau. La capacité sera la même que celle en vigueur depuis le début de l’été, après une première réduction de services, c’est-à-dire à 10 civières.

« Je tiens à souligner le travail du personnel du CISSS de la Côte-Nord, qui fait un travail remarquable et un merci spécial aux employés des autres régions qui viendront prêter main-forte. Tout n’est pas réglé, mais nous devons continuer notre travail pour mettre fin aux agences et renforcer notre réseau public », s’est réjoui le ministre Christian Dubé sur le réseau X.

La Presse rapportait samedi que l’établissement envisageait de réduire la capacité des urgences de Baie-Comeau – une ville de plus de 20 000 habitants – à cinq civières, en raison de la crise de la main-d’œuvre. Il s’agissait alors d’un scénario catastrophique, aux yeux de la cheffe de département, la Dre Stéphanie Thibault. Ce plan controversé devait être en vigueur du 15 au 19 août.

Quelque 10 médecins de la région ont d’ailleurs accusé Québec de « jouer à la roulette russe » avec la population en prenant la décision « précipitée » de resserrer les règles pour le recours à la main-d’œuvre indépendante.

Un sursis

Le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Dr Youssef Ezahr, demeure inquiet pour la suite. « On n’a pas de marge de manœuvre […], ça veut dire qu’il va y avoir beaucoup de transferts [de patients] si on dépasse les 10 patients couchés [sur civière] », a-t-il prévenu. « Il reste encore des week-ends en fin août et en septembre à couvrir », a-t-il ajouté.

En situation de surcapacité, les urgences de Baie-Comeau pouvaient accueillir de 15 à 18 patients sur civière, ce qui n’est plus possible depuis l’annonce d’une réorganisation de services, en mai.

Baie-Comeau se trouve à plus de 400 kilomètres de Québec. Depuis le début de la crise, au moins une cinquantaine de patients, dont des poupons, ont dû être envoyés à l’extérieur pour recevoir des soins.

Au dernier bilan, 14 travailleurs de l’équipe volante en santé ont été dépêchés en territoire nord-côtier, dont trois infirmières et quatre infirmières auxiliaires. La région accueillait aussi déjà des employés provenant d’autres établissements qui sont venus prêter main-forte, exceptionnellement.

Le CISSS de la Côte-Nord a été plongé dans une tempête, le printemps dernier, après l’entrée en vigueur de certaines modalités de la nouvelle loi visant à éliminer le recours à la main-d’œuvre indépendante, comme le plafonnement des tarifs. Il est ainsi impossible de facturer des heures supplémentaires.

Cela pose problème en régions éloignées puisque les employés d’agence, la plupart de l’extérieur, accumulent les semaines de 60 ou 70 heures de travail.