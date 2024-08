Les salles d’attente des urgences sont achalandées cet été. Le nombre de visites ambulatoires est supérieur de pratiquement 10 % cette année par rapport à l’été 2023.

Le mois de juillet a été occupé dans les urgences au Québec. Entre le 1er juillet et le 5 août, les visites ambulatoires ont augmenté de 8 % par rapport à la même période l’année dernière.

« C’est un gros été, dit le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence. Beaucoup de patients repartent des urgences sans voir de médecin. »

Les urgences québécoises ont accueilli environ 11 000 patients mardi. De ce nombre, 3000 ont été installés sur une civière et 800 ont été réorientés vers d’autres services, indique le Dr Boucher. Parmi les 7000 patients ambulatoires restants, 1500 sont partis sans avoir été vus, précise-t-il.

« C’est le plus souvent des P-4 et P-5 » (priorités 4 et 5, soit des cas non urgents), dit-il. Les patients « les plus malades » sont pris en charge. « L’accès civière n’est pas un problème cet été. »

Pourquoi tant de patients ?

Les urgentologues interviewés peinent à s’expliquer pourquoi tant de gens se rendent aux urgences. La COVID-19 circule, mais elle entraîne actuellement moins de visites qu’au début de l’été, selon le Dr Boucher.

D’autres virus, comme ceux de la gastroentérite, sont aussi présents, comme chaque été. Les traumatismes qui surviennent lors de sports ou d’activités de plein air sont aussi nombreux qu’à l’habitude.

Quant à l’accès aux médecins de famille, il n’est « pas différent » des autres saisons estivales, rapporte le Dr Boucher, qui fait partie de la cellule de crise des urgences ainsi que du comité de transition de Santé Québec.

D’après le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le nombre de plages offertes par les médecins de famille au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) est similaire à celui de la même période l’an dernier. Pour la semaine du 4 août, il était de 17 467, contre 17 964 la semaine du 6 août 2023.

Lors des deux semaines précédentes en juillet, environ 20 000 rendez-vous médicaux étaient offerts au GAP, indique le MSSS. La moyenne est de 18 000 à 23 000 durant l’année.

Les urgences : un « tout-inclus »

La Dre Sophie Gosselin, présidente du Regroupement des chefs d’urgence du Québec, croit que des Québécois choisissent d’aller aux urgences parce qu’il s’agit de la « voie facile ». Ils seront pris en charge, auront accès à une radiographie, à un scan ou à des prises de sang sur place, au besoin.

Les gens veulent un tout-inclus. Un tout-inclus la même journée. Ils n’ont pas envie de passer deux heures au téléphone à attendre le GAP pour avoir un rendez-vous demain ou après-demain. La Dre Sophie Gosselin, présidente du Regroupement des chefs d’urgence du Québec

Un tout-inclus, vraiment ? Patienter des heures sur une chaise droite dans une salle d’attente n’est pas des plus excitant. Selon la Dre Gosselin, l’attente est « beaucoup moins pénible » qu’il y a 15 ans. « Tout le monde ou presque a des téléphones intelligents », dit-elle. Les patients peuvent lire ou regarder des films sur Netflix. « Il y en a même qui font leur télétravail dans la salle d’attente. »

La Dre Gosselin estime qu’il faut éduquer les patients sur les solutions de rechange aux urgences. Mais elle pense que le gouvernement doit rendre ces solutions « faciles et agréables, attrayantes pour que les gens aient envie de les utiliser ».

« On aura beau expliquer toutes les alternatives, si y accéder est compliqué, les humains vont toujours vers la voie de la facilité en grande majorité », affirme-t-elle.

Selon elle, le réseau de la santé doit aussi se questionner sur la façon d’élargir le rôle des autres professionnels, comme les optométristes ou les dentistes. « Qu’est-ce qu’un pharmacien peut faire pour quelqu’un ? Qu’est-ce qu’un dentiste peut faire ? Ça ne sert à rien d’attendre huit heures aux urgences pour un mal de dents. »