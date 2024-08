Malgré les efforts pour accélérer la cadence, seulement 33 soignants ont été envoyés en renfort sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. Et l’Outaouais patiente encore.

(Québec) Le déploiement de l’équipe volante en santé se poursuit au compte-gouttes. Malgré les efforts pour accélérer la cadence, seuls 33 soignants ont été envoyés en renfort sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. Et l’Outaouais patiente encore.

L’équipe volante publique du gouvernement Legault est « toujours en progression » et sa « force augmente de jour en jour », a fait valoir le cabinet du ministre de la Santé, mercredi.

Le dernier bilan fait état de 65 embauches. De ce nombre, 33 soignants ont été officiellement déployés dans les régions les plus durement touchées par le resserrement du recours aux agences de placement de main-d’œuvre. Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue reçoit l’aide de 19 travailleurs – largement des préposés aux bénéficiaires (PAB) – et la Côte-Nord en accueille 14 (3 infirmiers, 4 auxiliaires et 7 PAB).

Travailleurs de la santé déployés, au 7 août 2024 21 PAB

6 infirmières

6 infirmières auxiliaires

Total : 33

Source : MSSS

C’est bien loin du compte. Avant la relâche parlementaire, le ministre Christian Dubé espérait déployer une équipe volante de quelque 500 soignants pour éteindre les feux cet été.

La Côte-Nord demandait pour sa part au moins 38 infirmières et l’Abitibi-Témiscamingue, 15 infirmières et 6 infirmières auxiliaires. Ces demandes formulées avant les vacances correspondaient exclusivement aux besoins permettant d’éviter des ruptures de services essentiels cet été, indiquait-on.

La situation d’ailleurs demeure fragile dans ces deux régions alors que bien peu d’infirmières ont répondu à l’appel jusqu’à présent. L’important syndicat d’infirmières, la FIQ, n’est pas partie à l’entente.

L’Outaouais, quant à lui, n’a toujours pas accueilli de soignants. « On continue le travail pour en envoyer le plus rapidement possible », a précisé le cabinet. Le CISSS de l’Outaouais indique que la situation est « précaire, mais stable » pour l’instant.

L’équipe volante, annoncée dans la foulée de la crise de la main-d’œuvre qui a secoué la Côte-Nord ce printemps, a connu un départ difficile. Après avoir promis de premières embauches à compter du 20 juin, M. Dubé a été forcé d’admettre que le processus de recrutement était trop long.

Le ministre affirmait que le Ministère avait reçu 1200 curriculum vitæ. Il avait alors demandé à ses équipes et aux établissements d’accélérer la cadence. M. Dubé s’est aussi rendu sur la Côte-Nord, en juillet.

« Ce qui ralentit beaucoup, je vous dirais, c’est toute la bureaucratie. Le CISSS doit confirmer le lieu d’hébergement, le lieu de travail par exemple », explique le président par intérim de la section 2881 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Maxime Bernard. Le syndicat supervise le déploiement des PAB et des auxiliaires aux services de santé et services sociaux (ASSS).

Dans le contexte de pénurie de logements, la question de l’hébergement complexifie notamment le processus. Ce sont les établissements de santé qui doivent loger le personnel de l’équipe volante.

Employés d’agence

Point encourageant : M. Bernard constate qu’entre « 60 et 70 % » des PAB et ASSS qui ont été recrutés jusqu’à présent proviennent des agences privées de placement. Le pari du ministre Christian Dubé est de justement serrer la vis aux agences pour que leurs travailleurs intègrent le réseau public. Québec veut se sevrer complètement de la main-d’œuvre indépendante d’ici 2026.

Les travailleurs déployés en régions éloignées toucheront une prime de 100 $ par jour en vertu d’ententes conclues avec les syndicats qui participent à l’offensive (FTQ, CSN, APTS). Ils bénéficient aussi des autres avantages en vigueur dans la région, comme les primes d’éloignement.

Ils doivent s’engager à se déplacer au moins 28 jours consécutifs, précise M. Bernard.

« Je vous dirais que la prime est l’attrait principal », soutient le représentant syndical, qui se dit « convaincu » que l’initiative du gouvernement sera viable à long terme.