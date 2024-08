Des aînés du CHSLD de Saint-Michel, pour beaucoup issus de la Botte, ont à leur disposition un marché, une animalerie et des paysages pittoresques pour retrouver le sourire

C’est un mardi après-midi ensoleillé. Un homme âgé entretient le potager. À ses côtés, un autre joue du piano, au grand bonheur des personnes qui se baladent à proximité. Nous sommes au cinquième étage du CHSLD de Saint-Michel, qui accueille une vingtaine de résidants atteints de troubles neurocognitifs graves. Loin d’être un milieu de soins aseptisé, l’unité compte un marché, une animalerie, un parc et une boulangerie. L’objectif : redonner à ses résidants un semblant de vie normale.

Bien sûr, il n’y a pas de véritables chats et chiens – l’animalerie est peuplée de peluches – et la boulangerie n’en est pas vraiment une. Mais cet aménagement qui n’a rien de médical égaie la vie des résidants.

« On ne voulait pas épurer l’environnement. Au contraire, on voulait que ça ressemble à un chez-soi où ils peuvent vaquer à des occupations », dit Nadine Zeidan, coordonnatrice à l’hébergement responsable du CHSLD de Saint-Michel.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Nadine Zeidan, coordonnatrice à l’hébergement responsable du CHSLD de Saint-Michel

Des murales de paysage de l’Italie tapissent les murs et les portes des ascenseurs. Un marché contenant diverses collations est accessible en tout temps. Des poupées allongées dans de petits lits attendent d’être bercées par les résidants. Des chats et des chiens robots interactifs sont également à leur disposition.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Un marché contenant diverses collations est accessible en tout temps.

Le cinquième étage du CHSLD de Saint-Michel accueille 22 aînés atteints de troubles neurocognitifs graves avec un historique d’agressivité et de violence. L’aménagement imitant la vie active vise à procurer un sentiment de bien-être et de déjà-vu chez les résidants.

L’aménagement n’est pas seulement esthétique. « Plusieurs études montrent qu’il y a un avantage à un tel design pour les résidants », explique Philippe Voyer, professeur et vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation continue de la faculté des sciences infirmières de l’Université Laval.

Le matériel et les équipements médicaux sont également dissimulés. « Quand un résidant avec un trouble neurocognitif majeur est dans un grand corridor avec du matériel médical, il n’est pas capable de savoir que c’est pour ses soins et il veut quitter, donc ça amène des problèmes de comportement », explique M. Voyer, qui a collaboré au projet.

Déboucher du vin

L’unité a vu le jour en janvier 2023. Le cinquième étage était vacant depuis le début de la pandémie. Cherchant une vocation pour l’unité, le personnel a décidé d’y ouvrir une unité destinée aux aînés présentant des troubles graves du comportement. « Il y avait une liste d’attente assez importante pour ce type d’hébergement », dit Brigitte Brabant, directrice de l’hébergement, soins de longue durée.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Brigitte Brabant, directrice de l’hébergement, soins de longue durée au CHSLD de Saint-Michel

Les maisons des aînés n’accueillent pas les personnes avec des troubles graves du comportement, et les unités adaptées en CHSLD se font rares. Faute de place dans un milieu adapté à leurs besoins, plusieurs patients se retrouvent en milieu hospitalier. « Malheureusement, les gens qui attendent des mois à l’hôpital pour une place ont tendance à se déconditionner et à perdre de leurs capacités », dit Mme Brabant.

En deux mois, le personnel s’est afféré à rénover l’unité, en veillant à adapter l’environnement à la clientèle, composée à plus de 80 % de résidants issus de la communauté italienne. « On a créé une station où on bouchonne et on débouchonne le vin », dit Mme Zeidan. Ils ont nommé l’unité « l’étoile SEDAR », en référence aux mots santé, empathie, dignité, autonomie et respect.

Respect du rythme

À l’étoile SEDAR, il n’y a pas d’horaire rigide. « Le résidant peut se lever à l’heure qu’il veut. Le fait de le déranger dans son sommeil peut perturber son humeur et il peut réagir de façon négative », explique Mme Zeidan. Il peut prendre son déjeuner à l’heure qui lui convient, et s’il préfère ne pas se doucher, la tâche peut être reportée à un autre moment dans la journée. « Les employés sont très accommodants. »

Le but est de divertir les aînés autant que possible afin de réduire leurs comportements indésirables. « Plusieurs résidants veulent quitter l’unité vers 15 h, parce qu’ils pensent que c’est l’heure de partir du travail et de retourner à la maison. Ce sont des habitudes qu’ils ont toujours gardées », dit Mme Zeidan. L’intervenant doit alors diriger l’attention du résidant vers une activité qui l’intéresse. « En quelques minutes, le résidant a oublié qu’il cherchait à partir. »

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Diverses murales sont peintes sur les murs.

Chaque chambre a été choisie en fonction du tempérament du résidant. « Si une personne n’aime pas trop être dérangée, on peut la mettre dans une extrémité de l’unité », dit la médecin traitante, la Dre Saida Cherigui.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La Dre Saida Cherigui, médecin traitante

« Ce n’est pas tout le monde qui a envie de travailler avec une clientèle qui présente des troubles de comportement, qui peut être agressive et qui est imprévisible », dit Mme Brabant. C’est pourquoi la direction du CHSLD s’est assurée que seuls les employés volontaires pour travailler avec cette clientèle y soient affectés.

Une expérience incroyable

Salvatore Volpato se souviendra longtemps de sa première visite à l’unité, avec son père, un des premiers résidants de l’étoile SEDAR. « Mon père vient de Padoue, dans le nord de l’Italie. Quand il est arrivé dans l’unité, il a pointé les murales et a dit : ‟regarde, c’est là d’où je viens". C’était une expérience incroyable pour lui. »

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Des murales de paysage de l’Italie tapissent les murs et les portes des ascenseurs.

Son père était hospitalisé depuis près d’un an à l’Hôpital général juif en attente d’une place d’hébergement. Son état se dégradait. « Il n’allait pas bien, il avait l’air comateux. Je pensais que j’allais devoir tout faire pour mon père. »

Le septuagénaire se plaît dans son nouvel environnement.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Salvatore Volpato, fils d’un résidant du CHSLD de Saint-Michel

C’était la meilleure décision que j’ai pu prendre. Je peux enfin prendre une pause et laisser l’équipe s’en occuper. Maintenant, il a l’air joyeux et semble même aller de mieux en mieux. Salvatore Volpato, fils d’un résidant du CHSLD de Saint-Michel

Les bénéfices de l’unité se font également sentir chez les autres résidants. « C’étaient des personnes qui faisaient énormément de crises, qui chutaient régulièrement et qui étaient hyper médicamentées », dit Mme Zeidan. Quelques mois après leur arrivée, le changement est notable. « Les résidants sont très calmes et on a peu de crises par rapport à avant. »

« J’ai été renversé par ce que j’ai vu et par la quiétude dans l’unité », dit à La Presse la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, qui a visité l’unité dans les derniers mois. Avec le vieillissement de la population, les cas d’alzheimer et de démence sont en augmentation. « Ça pose un défi dans nos CHSLD actuels. » Elle souhaite s’inspirer de l’étoile SEDAR pour sa future politique nationale sur l’alzheimer.