Six nouveaux cas de listériose ont été déclarés au Canada aujourd’hui, alors que plusieurs boissons réfrigérées à base de plantes des marques Silk et Great Value font l’objet d’un rappel en raison de contamination par la bactérie Listeria.

L’épidémie de listériose progresse au Canada, avec 18 cas de listériose déclarés mardi, par l’Agence de la santé publique du Canada. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 12 cas déclarés à la mi-juillet.

On compte quatre cas de listériose au Québec, et pas moins de douze en Ontario, alors qu’un cas a été signalé en Alberta et un autre en Nouvelle-Écosse.

À l’échelle nationale, deux personnes sont décédées et treize ont été hospitalisées à la suite de cette maladie qui peut être fatale pour les enfants à naître, les nouveau-nés, les aînés et les personnes immunosupprimées. La plus jeune personne à avoir contracté la maladie est âgée de sept ans, et la plus vieille a 89 ans.

Les personnes qui sont tombées malades ont entre 7 et 89 ans. La plupart d’entre elles sont âgées de 50 ans ou plus (67 %) et la plupart sont des femmes (72 %).

Il faut savoir que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a émis lundi un rappel concernant des marques de boissons végétales à base d’amande, de noix de cajou, de noix de coco de la marque Silk, ainsi que les laits d’avoine en raison de problèmes liés à la bactérie Listeria.

Les produits en question ont été fabriqués en Ontario et distribués par Danone Canada, qui affirme avoir suspendu préventivement toute production et expédition provenant de cette installation tierce afin de mener une enquête approfondie.

Avec La Presse Canadienne