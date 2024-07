Le réseau de la santé compte 1001 sigles et acronymes. Un véritable jargon que bien des patients peinent à comprendre. Voici un lexique – non exhaustif – pour vous aider.

CH : Non, on ne parle pas ici du CH tatoué sur le cœur. Plutôt d’un centre hospitalier. Le genre d’endroit où on préfère ne pas se retrouver – à moins qu’on y travaille.

GMF, GMF-U, GMF-A et GMF-R : Regroupements de médecins de famille et de professionnels, comme des infirmières et des TS (oups, travailleurs sociaux !), qui offrent des soins à la population. Votre médecin de famille – si vous en avez un – fait sûrement partie d’un GMF.

Le GMF-U (universitaire) accueille des résidents en médecine familiale ainsi que des étudiants et stagiaires dans diverses disciplines (pharmacie, soins infirmiers, etc.). Un GMF-A (accès) ou le GMF-R (réseau) est une superclinique, ouverte 7 jours sur 7.

CIUSSS et CISSS : Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux – comptez neuf mots sans écrire le nom de la région ! – et centres intégrés de santé et de services sociaux. Ils gèrent, sur leur territoire respectif, les hôpitaux, les CLSC (désolée, voir plus bas), les CHSLD (plus bas aussi) et plusieurs autres installations dont on vous épargne les sigles.

CLSC : Centre local de services communautaires, qui offre divers services : vaccination, prélèvement, consultation avec une infirmière ou un médecin, intervention psychosociale, etc.

CHSLD : Centres d’hébergement de soins de longue durée pour personnes en perte d’autonomie sévère.

GAP : Une marque connue de vêtements, mais aussi le guichet d’accès à la première ligne. Les patients orphelins ou inscrits auprès d’un GMF doivent contacter le GAP pour obtenir un rendez-vous avec un professionnel ou un médecin. Patience requise.

GAMF : Guichet d’accès à un médecin de famille. Plus de 650 000 Québécois en attente, en date du 15 juin. Patience requise.

MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux, parfois rebaptisé (affectueusement ?) le « mammouth ».

IPS-PL, IPS-SM : Version 2.0 du sigle IPS : infirmière praticienne spécialisée de première ligne et infirmière praticienne spécialisée en santé mentale.

TSO : Dénoncé par les infirmières. Temps supplémentaire obligatoire.

MOI : Pas vous. La main-d’œuvre indépendante. Quoi ? Main-d’œuvre indépendante ? Des employés d’agences privées de placement de personnel.

PAB : Préposés aux bénéficiaires.

PCI et EPI : Popularisés durant la pandémie. Prévention et contrôle des infections. Équipement de protection individuelle (masque, gants, blouse, etc.).

NSA : Ça sonne comme une agence américaine et ça en est une – la National Security Agency. Au Québec, les patients NSA (niveau de soins alternatif) sont ceux qui occupent des lits d’hospitalisation, mais qui n’ont plus besoin de soins aigus en centre hospitalier. Ils demeurent à l’hôpital, car ils n’ont pas de place en CHSLD ou en centre de réadaptation, par exemple.

CMS : Centres médicaux spécialisés. Ces cliniques privées réalisent des interventions chirurgicales pour le compte du réseau public de santé. L’opération est gratuite pour le patient.

RAMQ : Régie de l’assurance maladie du Québec. Carte soleil.

RVSQ : Rendez-vous santé Québec. Plateforme en ligne permettant de prendre rendez-vous avec un médecin de famille.

PREM : Plans régionaux d’effectifs médicaux. Il s’agit des nouveaux postes de médecins de famille et de médecins spécialistes répartis chaque année entre les régions. Le nombre attribué par territoire est déterminé en fonction des besoins des régions.

AMP : Activités médicales particulières. Les médecins de famille de moins de 15 ans de pratique doivent faire chaque semaine 12 heures d’AMP. Par exemple, travailler à l’urgence ou dans une unité d’hospitalisation, pratiquer en CHSLD, faire de la prise en charge en cabinet, etc. Québec veut imposer des AMP aux médecins spécialistes. Négociations en cours.

DRMG : Département régional de médecine générale. Il décide des AMP sur son territoire. Il répartit les PREM de sa région dans les RLS – bon, un autre sigle, celui des réseaux locaux de services, qui désignent des secteurs comme La Petite-Patrie–Villeray à Montréal.

811 : Ligne téléphonique. Appuyez sur le 1 pour joindre une infirmière d’Info-Santé qui vous donnera des conseils en fonction de votre état de santé. Appuyez sur le 2 pour parler d’un problème psychosocial ou de santé mentale avec un intervenant d’Info-Social. Appuyez sur le 3 pour joindre le GAP.

CRDS : Centre de répartition des demandes de services. Un omnipraticien doit faire une demande au CRDS pour que son patient ait un premier rendez-vous avec un médecin spécialiste, comme un cardiologue, un gastroentérologue ou un dermatologue.

Guichet d’accès DI-TSA-DP : Porte d’entrée pour des services destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience physique (DP).

GASMA : Guichet d’accès en santé mentale adulte.

RI-RTF : Ressources intermédiaires et de type familial. Milieux de vie pour aînés, adultes ou enfants.

SAD : Soutien à domicile.

SQ : Santé Québec ? Impossible de détrôner la Sûreté du Québec. Vérification faite auprès du cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé, la nouvelle agence n’a pas de sigle. Du moins, pas pour le moment…