Chaque année, des dizaines de postes en médecine familiale ne trouvent pas preneur au Québec, un phénomène qui inquiète les associations médicales. Comment peut-on expliquer ce manque d’intérêt ? Et surtout, comment peut-on faire pour attirer davantage de troupes ? Pour y voir plus clair, La Presse donne la parole aux étudiants.

Yousra Arab

Ville d’études : Sherbrooke

Résidente en médecine familiale à Longueuil

Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?

Je ne pensais pas me diriger en médecine de famille quand j’ai commencé mon parcours. J’étais convaincue d’aller en médecine interne. Un mois avant de postuler pour la résidence, j’ai fait un stage en médecine familiale que j’ai beaucoup aimé. Ça m’a fait découvrir à quel point la pratique offrait une flexibilité et une polyvalence, des aspects très importants pour moi.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

On devrait nous mettre en contact avec des médecins de famille dès le début de notre parcours en médecine et organiser des journées de stage dans le domaine. Ça permettrait de mettre de l’avant tous les aspects de la médecine familiale, y compris les soins aux personnes âgées et les soins palliatifs, ce que j’avais moins vu dans mon parcours. Il faut montrer aux étudiants à quel point c’est intéressant et montrer qu’ils vont y trouver leur compte.

Jacob Desnoyers-Lalonde

Ville d’études : Montréal

Étudiant en première année de médecine à l’Université de Montréal

Quelle spécialité de médecine envisagez-vous ?

Je m’intéresse principalement à la médecine d’urgence, suivie de la neurologie et de la médecine familiale. Je reste tout de même ouvert et j’attendrai de voir les journées d’observation pour confirmer mon choix. Dans les dernières années, j’ai travaillé dans un hôpital vétérinaire et j’appréciais particulièrement les cas urgents où nous étions les premiers intervenants. L’urgence, avec la gravité des cas comme les traumatismes et les fractures, m’attire donc beaucoup.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

Il faut arrêter le discours nocif envers les médecins de famille. Dans les dernières années, les médecins de famille étaient parfois perçus comme ceux qui n’avaient pas complètement réussi leur médecine. Quand des étudiants confiaient à des médecins ou des professeurs leur intention de devenir médecin de famille, on leur répondait souvent : « Ah oui ? Pourtant, tu es intelligent. Tu devrais faire une spécialité. » On entend encore parfois ces commentaires, mais il y a du travail qui a été fait pour changer la perception.

Florence Ruel-Ricard

Ville d’études : Trois-Rivières

Résidente en médecine familiale à Longueuil

Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?

J’ai toujours eu l’impression que mon médecin de famille aimait véritablement son travail. J’ai eu la chance d’être suivie par lui depuis l’âge de 12 ans, et, ayant eu quelques problèmes de santé, j’étais souvent dans son cabinet. Je m’y sentais toujours bien accueillie. J’apprécie particulièrement le suivi à long terme des patients et l’approche sociale propre à la médecine de famille.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

J’ai eu la chance pendant mon externat de suivre mes propres patients en médecine familiale entre mes stages de spécialité. Je pense que ce programme m’a permis d’avoir une expérience plus plaisante de la médecine familiale que mes amis qui étaient au programme régulier et se contentaient d’un seul stage de six semaines en médecine familiale.

Noémie Payette

Ville d’études : Montréal

Résidente en médecine familiale à Longueuil

Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?

J’ai fait seulement un stage en médecine familiale et j’ai beaucoup aimé la polyvalence du domaine. Mais je voulais garder mes horizons ouverts avant de décider. Après avoir terminé tous mes stages, j’ai choisi de faire ma résidence au GMF-U des Montérégiennes, puisque c’est un nouveau centre et que je viens de la Rive-Sud de Montréal.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

La médecine familiale manque de valorisation, en partie à cause des nouvelles dans les journaux. C’est connu que la médecine familiale comprend de la bureaucratie, avec beaucoup de tâches administratives et de papiers à remplir. Réduire ces tâches pourrait permettre de valoriser le domaine.

Elise Senay

Ville d’études : Trois-Rivières

Résidente en médecine familiale à Mont-Laurier

Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?

Je voulais garder toutes les portes ouvertes et découvrir ce que je préférais pendant mon parcours. Dans mes stages, j’aimais tous les milieux et je voulais continuer de toucher à tout et travailler autant avec les enfants que les adultes.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

Pour certains étudiants, la médecine familiale est vue comme un deuxième choix s’ils n’obtiennent pas le poste qu’ils souhaitent dans une spécialité. C’est généralement plus facile d’entrer en médecine familiale que dans d’autres spécialités, à cause de la demande élevée. Donc dès le début des études en médecine, on pourrait encourager les étudiants à considérer la médecine familiale comme une excellente première option.

Julien Sénéchal

Ville d’études : Montréal

Résident en médecine familiale à Longueuil

Pourquoi avez-vous choisi la médecine familiale ?

La médecine familiale a toujours été mon premier choix depuis que je suis petit. Je viens de Gaspé et mon entraîneur de karaté était médecin de famille. Ça a longtemps été un modèle et j’aimais la polyvalence de sa pratique, donc ça a influencé mon choix.

Comment faire pour recruter plus d’étudiants ?

La plupart de mes enseignants pratiquaient dans d’autres spécialités que la médecine familiale. À mon avis, ce serait intéressant d’avoir plus de médecins de famille comme modèles d’enseignement. Ça pourrait être une façon de revaloriser la pratique.

*Les questions et les réponses ont été remaniées par souci de concision.

