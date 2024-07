Qu’on le veuille ou non, les cas de COVID-19 augmentent au Québec, après une relative accalmie. La bonne nouvelle : on peut freiner la propagation du virus en prenant certaines précautions.

Un retour attendu

Il faut savoir que cette recrudescence des cas n’est pas anormale. « On connaît ce virus, on sait qu’il fonctionne par cycles », affirme André Veillette, professeur de la faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Le taux de positivité des tests de dépistage est aujourd’hui de 17,8 %, alors qu’il avait chuté à 2,1 % en avril, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec. Une hausse du nombre de cas de COVID-19 avait aussi été observée en début d’année, avant de retomber au printemps.

Par ailleurs, la situation au Québec est « semblable à celle qui est observée ailleurs au Canada et dans le monde », d’après le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les nouveaux variants de la souche KP3, des descendants d’Omicron, représentent « 40 % du virus détecté », selon André Veillette, qui ajoute que les symptômes à surveiller demeurent sensiblement les mêmes. « On parle de toux, de fièvre, d’essoufflement, parfois même de diarrhée et de vomissements », énumère le médecin.

Les tests de dépistage toujours efficaces

« Le virus change, mais les méthodes de diagnostic sont les mêmes : c’est encore avec les tests rapides et les tests PCR », affirme André Veillette.

Les tests de dépistage rapides sont offerts gratuitement dans les points de services locaux, qui sont la seule voie de distribution depuis la fin du programme de distribution en pharmacie pour les personnes vulnérables, en mars 2024.

Trouvez un point de service local

De plus, certains pharmaciens vendent désormais des tests de dépistage rapides, selon Hugues Mousseau, directeur général de l’Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ).

Les travailleurs de la santé, les personnes hospitalisées, ayant une opération prévue ou devant suivre un traitement médical particulier ainsi que les personnes pouvant bénéficier d’un traitement contre la COVID-19 ont accès au dépistage dans les points de service locaux, en prenant un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé.

Attention aux tests rapides expirés

Ceux qui ont accumulé des tests rapides chez eux devront porter attention à la date de fabrication inscrite sur la boîte avant de s’en servir. Les résultats d’un test périmé risquant d’être inexacts, le MSSS recommande de ne pas les utiliser et de les jeter.

Il faut savoir que la date de péremption des tests a été modifiée par Santé Canada.

Ainsi, la date d’expiration indiquée sur les trousses de tests ne reflète pas toujours la date d’expiration réelle. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

La majorité des tests rapides peuvent être conservés et utilisés pendant les 24 mois qui suivent leur fabrication, et les tests de marque BD Veritor sont efficaces jusqu’à 16 mois après leur fabrication.

Un vaccin à venir

Être vacciné demeure la meilleure façon de se protéger contre la COVID-19, selon André Veillette. « Il n’y a pas de règle absolue sur le nombre de vaccins, mais il faut essayer d’être à jour, surtout pour les populations à risque. »

Un vaccin visant les variants de souche KP2, développé notamment par Moderna et Pfizer, devrait être offert à l’automne, d’après Hugues Mousseau. « Les fabricants ont déposé leur demande d’homologation à Santé Canada. C’est un processus qui prend un certain temps, mais on a espoir d’administrer les vaccins pour la grippe et la COVID-19 en même temps », ajoute-t-il.

L’ensemble de la population pourra prendre rendez-vous sur Clic Santé afin de recevoir le vaccin KP2, une fois qu’il sera prêt.

Les précautions habituelles

Si des symptômes de COVID-19 se manifestent, des précautions s’imposent.

On devrait avoir appris notre leçon maintenant : si jamais on fait de la fièvre, on protège les gens autour de nous et on reste à la maison. André Veillette, professeur de la faculté de médecine de l’Université de Montréal

Le port du masque est de mise pour les personnes qui présentent une toux nouvelle ou aggravée, un mal de gorge ou de la congestion nasale, selon le MSSS. Pour les 10 jours qui suivent l’apparition de symptômes, il faut continuer à faire preuve de prudence. « On garde nos distances, et on évite les contacts avec les personnes vulnérables », précise André Veillette.

Ces mesures s’appliquent aussi dans le cas de la grippe, autre maladie respiratoire très contagieuse, ajoute le médecin. « Ce virus-là est très infectieux aussi, donc il faut utiliser la même approche qu’avec la COVID-19, y compris se faire vacciner ! »