Le CHSLD Argyle de Saint-Lambert en avril 2020, alors que la COVID-19 sévissait et que l’armée avait dû intervenir.

(Montréal) Trois installations du centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Argyle sont dès maintenant soumises à une administration provisoire, a annoncé la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, qui se dit « préoccupée » par la situation dans ces centres.

La Presse Canadienne

À partir de mardi, les CHSLD Argyle de Longueuil et Saint-Lambert, en Montérégie, seront administrés par les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre.

À Saint-Lambert, le CISSS s’occupera également du volet ressource intermédiaire (RI).

L’installation de Pointe-Claire, à Montréal, sera gérée par Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Pour cette installation, le CIUSSS administrera également le volet résidence privée pour aînés (RPA).

L’administration provisoire peut durer jusqu’à 180 jours au maximum, mais elle peut être prolongée si nécessaire.

Le ministère dit être en communication avec le CHSLD depuis plusieurs mois déjà, mais « l’administration en place n’a pas été en mesure d’atteindre et de maintenir différents standards attendus », précise-t-on dans un communiqué.

« Le gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé, la sécurité et le bien-être des usagers et usagères. L’administration provisoire est une mesure qui a fait ses preuves et qui nous permet de redresser des situations problématiques », a soutenu la ministre Sonia Bélanger dans un communiqué.

En 2021, Le Devoir avait publié une enquête sur le CHSLD Argyle de Saint-Lambert, dans laquelle des résidants, des proches aidants et des employés faisaient état de problèmes de salubrité et d’hygiène. Le quotidien relatait qu’il s’agissait de problèmes « récurrents ».