La Clinique Mauve a été créée en 2020 pour répondre aux impacts de la crise de la COVID-19 sur les communautés LGBTQIA+ migrantes et racisées.

Le gouvernement fédéral a annoncé un financement de près de 750 000 $ à la Clinique Mauve, qui offre des soins aux communautés LGBTQIA+ migrantes et racisées.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Selon un communiqué publié par le gouvernement, la subvention, accordée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), « permettra à la Clinique Mauve d’amplifier ses recherches sur l’accès aux soins des populations marginalisées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur statut migratoire ou de leur identité ethnoraciale, en favorisant le renforcement des capacités et la collaboration avec des équipes de recherche alliées et des parties prenantes clés au Canada et à l’étranger ».

C’est le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault qui a annoncé la subvention à Montréal, jeudi.

Plus tôt dans la journée, le ministre Randy Boissonnault, conseiller spécial du Canada auprès du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, a annoncé que 15 projets, dont celui de la Clinique Mauve, ont été financés au moyen d’un investissement total de plus de 11,5 millions de la part des Instituts de recherche en santé du Canada et de partenaires.

