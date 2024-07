L’équipe volante du gouvernement, censée venir en aide aux hôpitaux de régions en difficulté, tarde à être déployée. Un seul infirmier prête main-forte sur la Côte-Nord. Québec promet d’envoyer des préposés aux bénéficiaires dans cette région ainsi qu’en Abitibi-Témiscamingue « à partir de la semaine prochaine ».

Annoncée par Québec à la mi-mai, l’équipe volante nationale devait prendre son envol le 20 juin dernier. Un premier infirmier a finalement été envoyé sur la Côte-Nord cinq jours plus tard. Depuis, aucun autre membre de l’équipe volante n’a été déployé là-bas. L’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais n’ont toujours pas reçu de renforts.

Selon Québec, la Côte-Nord accueillera ses « premières préposées aux bénéficiaires la semaine prochaine ». Des infirmières arriveront dans la région d’ici la « fin juillet ». Même scénario, ou presque, pour l’Abitibi-Témiscamingue. Une dizaine de préposés aux bénéficiaires sont attendus « à partir de la semaine prochaine », indique-t-on. Les « premières infirmières » de l’équipe volante entreront en poste dans la région « d’ici la fin juillet ».

Pourquoi le déploiement est-il si long ? En mêlée de presse à Baie-Comeau, le ministre de la Santé Christian Dubé a notamment montré du doigt le tri des quelque 600 curriculum vitae reçus.

« Je ne critique pas nos équipes, mais on en a juste passé 150 dans un mois et je pense qu’on pourrait aller plus vite pour être sûr qu’on comprend bien ce qu’on peut offrir », a dit Christian Dubé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Santé, Christian Dubé

Le ministre, qui effectue une visite sur la Côte-Nord en compagnie du vice-président exécutif de Santé Québec, Frédéric Abergel, affirme que la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) retarde aussi le déploiement. « Nos dirigeants syndicaux doivent être un peu plus flexibles, a-t-il dit. Faut pas essayer de régler toutes les affaires en même temps. Là, il faut se concentrer à régler les équipes volantes. La FTQ l’a réglé. La CSN ne l’a pas encore réglé. »

Invité à réagir, le président de la FSSS-CSN Réjean Lecler nie ralentir le processus. « La négociation se poursuit, mais c’est pas vrai que ça bloque quelque chose parce qu’on a déjà pris l’engagement d’envoyer des gens », dit-il. Selon lui, le « blocage » tient au fait que l’employeur « n’a pas fini de trier les CV et d’embaucher le monde ».

Trop peu, trop tard

Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue-FIQ, estime que l’arrivée de quelques infirmières d’ici la fin juillet n’aura « aucun impact sur les soins offerts à la population » dans sa région.

C’est davantage de ressources qu’on aurait eu besoin pour la période estivale. On aurait aimé ça avoir moins de temps supplémentaire, moins de temps supplémentaire obligatoire durant l’été. Ça n’a pas été le cas. Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue-FIQ

Rappelons que la FIQ ne participe pas au projet de l’équipe volante, puisqu’elle est toujours en négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de sa convention collective.