Les microplastiques pourraient augmenter le risque de maladies non transmissibles

(Montréal) Les particules de micro et nanoplastiques dont l’environnement est inondé pourraient augmenter le risque de souffrir de maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète, les troubles cardiovasculaires et les maladies chroniques des poumons, prévient une nouvelle étude internationale à laquelle ont participé deux chercheurs canadiens.