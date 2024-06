Québec a embauché 15 infirmières et 8 préposés aux bénéficiaires pour sa nouvelle « équipe volante publique », qui doit venir en aide aux hôpitaux de régions en difficulté. Un premier infirmier a été dépêché mardi sur la Côte-Nord.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), plus de 120 entrevues sont « planifiées dans les prochains jours » afin de recruter davantage d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires au sein de cette équipe volante. « Plus de 500 curriculum vitae » sont aussi analysés actuellement.

Pour le moment, un seul infirmier a été déployé sur le terrain. Le CISSS de la Côte-Nord refuse de révéler dans quel hôpital il travaille.

D’autres membres de l’équipe volante seront dépêchés « graduellement » sur la Côte-Nord, en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais, indique le MSSS. « Les besoins d’une région à l’autre varient grandement de jour en jour », écrit-on.

Des fils restent à attacher, selon la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS)-CSN affirme que des fils restent encore à attacher concernant l’équipe volante, mais qu’elle ne veut être « un frein à son déploiement ». Le syndicat poursuit les négociations avec Québec pendant l’envoi des renforts.

Les employés de l’équipe volante ont le même salaire que leurs pairs. « Ce qui reste à déterminer, c’est la hauteur des différentes primes ou modalités qui favorisent une attraction », dit le président de la FSSS-CSN Réjean Leclerc. Ces bonifications financières seront rétroactives, assure-t-il. « On veut et on va convenir d’une rétroactivité. »

La FSSS-CSN compte demander des primes temporaires pour les employés des établissements de santé qui vivent dans ces régions dans le besoin. Un montant pourrait, par exemple, être accordé aux infirmières et préposés aux bénéficiaires qui offriraient davantage de disponibilités durant l’été.

Si Québec n’acquiesce pas à cette demande, Réjean Leclerc craint que l’arrivée de l’équipe volante ait un « effet démobilisant » sur les employés déjà sur place. « Les personnes vont accueillir du personnel rémunéré différemment d’eux, qui a des bonifications », explique Réjean Leclerc.