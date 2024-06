Les masques plus tôt, mais moins longtemps. L’ambivalence de Donald Trump. Et les comparaisons intéressantes entre le sida et la COVID-19. L’ancien grand patron de la santé des États-Unis Anthony Fauci publie cette semaine une autobiographie qui fait les manchettes.

La pandémie de Donald Trump

Au début de la pandémie, le Dr Fauci a contredit publiquement le 45e président, qui affirmait que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, était une panacée contre la COVID-19. Durant un appel par la suite, le Dr Fauci s’attendait à une colère de M. Trump, qui s’est plutôt félicité du nombre élevé de personnes qui avaient regardé leur conférence de presse. Quelques mois plus tard, juste avant l’élection, le président a à deux reprises invectivé au téléphone le Dr Fauci parce qu’il n’était pas assez encourageant sur l’avenir de la pandémie. Mais chaque fois, M. Trump a terminé l’appel en lui déclarant son affection. Le Dr Fauci attribue ces relatives bonnes relations à leur origine new-yorkaise commune.

PHOTO JONATHAN ERNST, ARCHIVES REUTERS Le président américain Donald Trump quitte la salle après avoir pris la parole lors de la réunion quotidienne du groupe de travail sur le coronavirus, avec le Dr Anthony Fauci.

Marjorie Taylor Greene

Les propos du Dr Fauci au sujet de Donald Trump sont frappants en comparaison des qualificatifs qu’il emploie envers d’autres politiciens. Début juin au Congrès, Anthony Fauci a été assailli de tous côtés par les républicains. Mardi dernier sur NPR, il a déploré vigoureusement ces attaques « ad hominem », réservant ses mots les plus durs pour l’égérie du mouvement MAGA Marjorie Taylor Greene, qui l’a accusé d’avoir empoché des millions de dollars en redevances sur des médicaments anti-COVID-19 et d’avoir fait des expériences sadiques sur des chiens. « Je ne savais même pas de quoi elle parlait », a dit avec mépris le Dr Fauci sur NPR.

PHOTO LEAH MILLIS, ARCHIVES REUTERS Tout en refusant de l’appeler « docteur », la représentante américaine Marjorie Taylor Greene brandit une photo d’Anthony Fauci, lors d’une audition de ce dernier devant la sous-commission sur la pandémie, au Capitole, à Washington, au début du mois de juin.

Des regrets

Le Dr Fauci écrit que son principal regret est que, dans les premiers mois de la pandémie, il ignorait que le SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de la COVID-19, se propageait par aérosol et que des personnes asymptomatiques pouvaient en contaminer d’autres. « Cette information aurait certainement influencé les recommandations sur les masques, la distanciation sociale et la ventilation. » Il pense en revanche que l’obligation de porter un masque en public à l’extérieur aurait dû être abandonnée plus rapidement. Il l’a fait savoir dès le printemps 2021 en catimini aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui a maintenu cette recommandation tout l’été pour les non-vaccinés.

PHOTO SHANNON STAPLETON, ARCHIVES REUTERS Des femmes portant des masques de protection marchent le long de Bourbon Street dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans, en 2020.

Du sida à la COVID-19

Bien avant la pandémie, Anthony Fauci a été l’un des principaux acteurs de la Santé publique lors de l’épidémie de sida, à partir du début des années 1980. Les évènements des deux époques invitent à faire des parallèles. Un passage de son autobiographie, qui relate la situation en 1985, aurait pu décrire 2020 : « Des milliers de gens avaient été infectés sans qu’on sache que la maladie existait et ils transmettaient l’infection bien avant d’avoir des symptômes. » Le Dr Fauci a été qualifié de « meurtrier » par des militants gais. Mais s’il s’est depuis réconcilié publiquement avec des leaders d’ACT UP comme le regretté Larry Kramer, il reçoit toujours des menaces de mort en lien avec les théories du complot nées dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

PHOTO TIM CLARY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le groupe d’activistes du sida ACT UP a organisé de nombreuses manifestations à Wall Street dans les années 1980. Les tactiques du groupe ont contribué à accélérer le processus de recherche d’un traitement efficace contre le sida.

Les regrets de Fauci vus du Québec

L’épidémiologiste Benoît Mâsse, de l’Université de Montréal, estime lui aussi que certaines restrictions se sont prolongées trop longtemps. « C’était lourd en 2022. [Au] deuxième couvre-feu [pendant la vague Omicron], je disais à mes collègues : “Vous allez arrêter ça. Il n’y a plus personne qui les suit, il va y avoir une révolte.” La plupart qui avaient la COVID s’en tiraient avec presque rien, on avait moins peur. » M. Mâsse estime aussi que le groupe qui conseillait le gouvernement québécois était très centré sur les épidémiologistes. « Peut-être qu’il aurait fallu des économistes et des spécialistes des enfants. » Erin Strumpf, économiste de la santé, partage l’ambivalence de M. Mâsse envers le couvre-feu du variant Omicron. « On a gardé l’orientation d’urgence du début de la pandémie, on n’a pas changé notre façon de faire. »