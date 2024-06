Après plusieurs retournements de situation au cours des dernières années, le site du nouvel hôpital de l’Outaouais a été annoncé jeudi matin. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé que l’hôpital sera bâti sur le site Asticou et qu’il y aura au centre-ville de Gatineau un autre point de service.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Plusieurs députés et ministres, des gouvernements provincial et fédéral, étaient présents pour l’annonce. Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, a fait savoir officiellement que le gouvernement du Canada a signé une entente de principe pour le transfert d’une partie du terrain et de l’immeuble du Centre Asticou au gouvernement du Québec dans le but d’y aménager le futur Centre hospitalier affilié universitaire (CHAU) de l’Outaouais.

Le centre hospitalier comptera 600 lits. Le point de service du centre-ville sera accessible par le transport en commun, notamment le Rapibus, et il devrait être ouvert en 2026. Il sera doté de diverses « activités cliniques à haut volume », dont un centre de prélèvement et de vaccination, certains services de première ligne et les laboratoires OPTILAB.

Dans un communiqué du cabinet du ministre de la Santé, on explique que « le projet se voit modifié afin de mieux correspondre aux attentes et aux besoins de la population de la région et de se réaliser dans les meilleurs délais pour une mise en service plus rapide pour la population ».

Des études techniques avaient démontré « une présence importante de biogaz, possiblement impropre à la construction d’un hôpital, conclusion qui ne pourrait être obtenue qu’après avoir commencé les travaux de construction, un risque jugé inacceptable par le gouvernement ». En plus de cet enjeu, les expropriations étaient plus nombreuses qu’anticipées et il y avait une difficulté de relocaliser les entreprises.

À l’été 2022, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait annoncé que le futur CHAU de l’Outaouais serait construit le long de la rue d’Edmonton, dans le secteur de Hull. Mais par la suite le gouvernement a reculé sur son choix.

« Il y a exactement deux ans, j’étais ici avec des collègues pour annoncer le site. Deux ans plus tard, on fait une annonce pour le même hôpital, mais sur un autre site. Qu’est-ce qui s’est passé ? Ce qui s’est passé, c’est que durant les deux dernières années on a eu malheureusement plusieurs surprises sur le site et je pense qu’il faut être très transparent lorsqu’on travaille avec des milliards de dollars et lorsqu’on travaille avec des installations qui vont durer 50, 75, 100 ans », a déclaré en point de presse à Gatineau M. Dubé.

« Si à un moment donné on se rend compte qu’on n’est pas en train de prendre une bonne décision, il ne faut pas avoir peur de prendre un peu de recul. Et c’est ce qui est arrivé, on a dû reconsidérer le site. »

Le site du Centre Asticou a une superficie totale de 26 hectares. De ce nombre, 17,2 hectares devraient être transférés au gouvernement du Québec d’ici le mois de décembre 2025, indique dans un communiqué Services publics et Approvisionnement Canada. Sous réserve d’approbations, les 8,9 hectares restants seraient transférés à la Commission de la capitale nationale (CCN) à des fins de renaturalisation.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.